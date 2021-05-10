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好市多「神秘表格」網友秒崩潰！ 揭沙拉殘酷數據：趕快買牛肉捲壓壓驚

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多。示意圖／聯合報系資料照
好市多。示意圖／聯合報系資料照

好市多可以說是民眾採買的好去處，其中熟食區更讓逛累的民眾能夠稍作休息、享用美食。不過你可曾經注意過收銀台旁牆上的「神秘表格」嗎？就有網友日前在臉書貼出分享，讓網友們崩潰直呼「太恐怖」。

一名女網友在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，表示自己來好市多買東西這麼多年了，今天才第一次注意到牆上有這張表。原來該表是「好市多常態性產品熱量參考表」，由於掛在點餐區收銀台旁的牆上，位置有點高且字不大，沒仔細看很容易忽略，因而貼出和網友們分享。

仔細一看，表上不少熟食區的明星商品熱量都相當驚人。不僅總匯披薩單片熱量上看748大卡，民眾愛買的蛤蠣濃湯，單杯熱量竟然就有545大卡。其中還有豬肉熱狗448大卡、雞肉捲684大卡、牛肉捲832大卡，甚至民眾認為最健康的「凱薩雞肉沙拉」，更榮登熱量冠軍979大卡，相當於吃了近4碗白飯（一碗白飯熱量約為260大卡）。

貼文一出，網友紛紛驚呼「凱薩雞肉沙拉熱量居然這麼高！」、「太恐怖惹，趕快買個牛肉捲壓壓驚一下」、「看歸看、吃歸吃」，也有網友不敵美食誘惑，直言「不要想太多，買就對了」、「但是還是眼睛閉閉繼續吃」、「牛肉捲...我還是假裝沒看過這發文好了」。

網友分享「好市多常態性產品熱量參考表」。圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友分享「好市多常態性產品熱量參考表」。圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 Costco

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