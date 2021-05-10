男大生拆不通電插座 意外揭房東秘密「藏很深」

台灣的高房價現況人人皆知，對於無法負擔的學生族群與職場新鮮人，租屋成為不二選擇。近日一名網友發文分享租屋趣事，他意外發現租屋處裡「房東的秘密空間」，奇特事蹟引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「房東的秘密」，更附上了一段證明影片。他說明日前移動電風扇的位置，換了一個平常沒在用的插座接插頭，結果發現居然無法通電，研究一陣子後發現插座竟可以拉開，還連接著一個深長的長方形抽屜，「莫名的發現房東藏私房錢的地方，不過現在裡面只剩下一堆黴菌而已⋯⋯。」

長型的抽屜也讓網友懷疑藏的並非私房錢，房東另有其用。圖／取自 Dcard

貼文一出引起大量網友留言討論「抽屜用處」，「我還以為會看到爆滿的鈔票」、「這個神秘空間也太長了吧」、「搞不好房東是特務」、「能放這麼長的東西，也許這個抽屜是房東太太在用的？」、「放錢應該就是長方形而且不大，合理懷疑這麼長是放刀子之類的」、「超好笑，太長了吧！是要放多少錢」、「感覺像放攝影設備的」、「很好的參考做法，不過我會接電，才不會讓有點電工基礎的人去拆面板」。