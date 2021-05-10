快訊

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

華航內疑有多重病毒傳播鏈 機組員進社區前檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男大生拆不通電插座 意外揭房東秘密「藏很深」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享在租屋處的插座後發現「房東的秘密」，貼文引起熱議。圖／取自Dcard
一名網友發文分享在租屋處的插座後發現「房東的秘密」，貼文引起熱議。圖／取自Dcard

台灣的高房價現況人人皆知，對於無法負擔的學生族群與職場新鮮人，租屋成為不二選擇。近日一名網友發文分享租屋趣事，他意外發現租屋處裡「房東的秘密空間」，奇特事蹟引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「房東的秘密」，更附上了一段證明影片。他說明日前移動電風扇的位置，換了一個平常沒在用的插座接插頭，結果發現居然無法通電，研究一陣子後發現插座竟可以拉開，還連接著一個深長的長方形抽屜，「莫名的發現房東藏私房錢的地方，不過現在裡面只剩下一堆黴菌而已⋯⋯。」

長型的抽屜也讓網友懷疑藏的並非私房錢，房東另有其用。圖／取自Dcard
長型的抽屜也讓網友懷疑藏的並非私房錢，房東另有其用。圖／取自Dcard

貼文一出引起大量網友留言討論「抽屜用處」，「我還以為會看到爆滿的鈔票」、「這個神秘空間也太長了吧」、「搞不好房東是特務」、「能放這麼長的東西，也許這個抽屜是房東太太在用的？」、「放錢應該就是長方形而且不大，合理懷疑這麼長是放刀子之類的」、「超好笑，太長了吧！是要放多少錢」、「感覺像放攝影設備的」、「很好的參考做法，不過我會接電，才不會讓有點電工基礎的人去拆面板」。

房東 私房錢 Dcard

延伸閱讀

房東太太敲兩下闖入看房！男大生裸睡驚醒 大嘆「租房仔的悲歌」

潛水挖到寶！美國男發現冰河時期長毛象骨頭、劍齒虎牙齒、絕跡鯊魚化石

蛇也懂開趴？專家發現「50張蛇皮」藏屋頂 網嚇壞：好噁心

出門狩獵竟見「世界最大青蛙」 體型跟嬰兒差不多

相關新聞

男大生拆不通電插座 意外揭房東秘密「藏很深」

台灣的高房價現況人人皆知，對於無法負擔的學生族群與職場新鮮人，租屋成為不二選擇。近日一名網友發文分享租屋趣事，他意外發現租屋處裡「房東的秘密空間」，奇特事蹟引起網友熱烈討論。

台女到日本駕訓班上課聞飄香 「宇都宮煎餃吃到飽」羨煞眾人

想要開車或騎車上路，首先要上駕訓班練習並考照，一名台灣女網友分享自己在日本學開車的趣事，她透露日本的駕訓班竟然會提供各種餐點給學員享用，而且還是吃到飽，她還貼出照片來證明所言不假，貼文一出羨煞許多人。

女大生訂高鐵票驚見5折優惠 內行人曝這3時段才買得到

高鐵開通後讓民眾往來南北部相當快速又方便，也形成北高一日生活圈，但畢竟一趟票價不便宜，許多民眾都會搶買早鳥票或優惠票，例如65折、8折、9折等，但有女學生上網訂購高鐵票時發現竟然有「學生5折」的優惠，這也讓她好奇想問這種5折的票都什麼時候會出現？貼文一出就有內行人分享3個階段。

新口味甜鹹剉冰！他大嗑「豬血酸菜+珍珠」嚇壞友人

每間剉冰店的提供配料都不盡相同，可以依照自己的喜好挑選，但日前卻有一名網友分享，朋友帶了剉冰來家吃，卻發現剉冰碗裡面居然有「豬血」，讓他覺得十分不解。

消失的外送員！訂7杯飲料「自己搭電梯上來」意外掀兩派論戰

近來美食平台崛起，不用出門就能請外送員送餐，因為疫情關係，也有「無接觸」服務，付款完畢後可以請外送員放在家門口自己，不過有民眾抱怨，他訂了7杯飲料，外送員傳「人已抵達」的訊息給他，但卻人不見蹤影，後來才發現飲料「放在電梯地板自己上來」，讓他相當傻眼，直呼「不想送上樓可以直說」。

家中牆壁驚見「5根地瓜冒出」 她回「不只一戶」網驚訝

有網友近日發文分享，稱她回家後突然發現牆壁長出5根地瓜，細看不是從牆壁長出，而是鄰居的心意！原PO表示，對方總是靜悄悄出沒，每次想回禮時，鄰居反而會給更多食物，而且不只自己有，就連其他鄰居也受惠，常常不知道怎麼辦。貼文一出後，令不少網友羨慕，直呼「太幸褔了吧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。