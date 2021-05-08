新口味甜鹹剉冰！他大嗑「豬血酸菜+珍珠」嚇壞友人

每間剉冰店的提供配料都不盡相同，可以依照自己的喜好挑選，但日前卻有一名網友分享，朋友帶了剉冰來家吃，卻發現剉冰碗裡面居然有「豬血」，讓他覺得十分不解。

原PO在臉書社團《爆廢公社》分享，見朋友剉冰碗裡的配料有「豬血」時，只覺得很噁心，便質問他「為什麼妳吃剉冰要加豬血，不覺得很噁心嗎？」沒想到對方卻直接大笑回應解釋「那是巧克力豆花啦！」原PO也說明，經由朋友這麼一說，驚覺還真有那麼幾分相似，只能說老闆處理豆花的刀工太活靈活現！

此文一出，不少網友便紛紛笑回表示，「五更腸旺？哈哈哈哈有像」、「新吃法？ 酸菜豬血湯加珍珠」、「第一眼看到豬血跟酸菜」、「我一開始看還以為是酸辣湯」、「我也以為是豬血」、「還加了酸菜」、「豬血＋1」、「老闆的正職是在賣豬血，賣冰是副業」。