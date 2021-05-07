早餐越來越貴？他嘆「50元吃不飽」 網揭2招：夠飽又營養

台灣的早餐店類型眾多，從中式的燒餅油條、西式的漢堡到傳統的麵線、牛肉湯等具有地方特色的美食，種類相當多元。不過，近日一名網友指出，早餐的價格似乎愈來愈貴，要在50元以內解決變得非常困難，話題引發討論。

原PO在網路論壇PTT以「現在早餐要50元解決是不是很難？」發文表示，他發現早餐的餐點價格動輒都會超過50元，甚至有時一頓就花到百元，已經沒辦法用銅板價解決一餐，並好奇詢問大家「早餐要多少才能吃飽？」

他進一步指出，速食店的早餐套餐隨便都高於50元，而超商的組合餐有些只要49元，但通常都是麵包或飯糰配上飲料，營養不夠均衡；另外，一般的早餐店有時會推出只要50元的當日特餐，但也只限定該套餐，無法自由選擇。想來想去，若要在50元內兼顧營養和飽足感，他認為唯一選項只有「飯糰配豆漿」，不過很多店家也是光一顆飯糰就差不多50元。

文章一出引起討論，許多網友紛紛留言一招「傳統早餐店可以，饅頭加蛋25、奶茶20」、「傳統早餐店買的話應該差不多50塊」、「傳統中式早餐，燒餅油條和米漿40」、「買一顆傳統飯糰35，就可以飽到中午了」、「一般中式早餐店50-60還ok啊」等，點出以傳統中式餐點為主的早餐店，基本上都可以只花到銅板價就吃飽。

此外，另一派網友則分析另一重點「不點飲料很簡單」、「不喝飲料才有可能不用50，不然就是吃不飽」、「你幹嘛配飲料」、「三明治20元解決，配白開水比較不會拉肚子」、「根本不需要喝早餐飲料，只有熱量沒有營養」、「想省錢就喝水啊」，認為若不加點飲料，能明顯省下一筆花費。