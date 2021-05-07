炸湯圓、鳳梨蝦球？他問「台菜代表」是哪道 網解答讚：經典

台灣小吃豐富多樣，受到國內外民眾喜愛，包含滷肉飯、臭豆腐等，隨意列舉都是經典美食，不過若談起能代表台式菜色的料理，似乎就沒有標準答案。有網友就好奇詢問「台菜的代表菜是什麼？」，話題引起網友湧入熱議。

一名網友在網路論壇PTT發文表示，中國有「蘇、川、粵、魯」四大菜系，其中蘇菜的代表料理有糖醋排骨、咕老肉；川菜有鼎鼎大名的宮保雞丁、回鍋肉和麻婆豆腐；粵菜有干炒牛河、廣東粥等；九轉肥腸、拔絲地瓜、糖醋魚則是魯菜的常見菜色。

該網友接著指出，各大菜系都有經典菜色代表，讓他好奇台菜代表究竟是哪一道料理。他也列舉自己認為的候選名單，包含小吃攤常見的臭豆腐、蚵仔煎、炸雞排，聞名國際的珍珠奶茶，或是客家小炒、擔仔麵、牛肉麵。

文章引起熱議，許多人留言「花好月圓」、「認真是炸湯圓，要寫一大篇文章出來教」、「鳳梨蝦球啊」、「雞捲，道地的台灣辦桌文化產物」、「佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜」、「雞仔豬肚鱉」、「左宗棠雞，台灣餐廳自創料理」等，有網友看見留言後則分析「台式熱炒店內的美食，都可以堪稱經典」。

此外，也有網友感嘆「要做工負責的手路菜，就是早期的阿舍菜，不過很多菜色做法都已失傳了」、「看過鳳梨蝦球是用餅乾片做成的容器裝著，製作費時，簡直是退隱江湖」；還有人笑稱「台灣人手搖點心都比菜色出名」、「開餐廳不如開飲料店」、「只要是辦桌台菜一定會有芭樂汁」、「在台灣真的講吃不如講喝」。