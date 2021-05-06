這版本童謠你還能朗朗上口嗎？ 她一看秒崩潰：還我童年！

朗朗上口的童謠是不少民眾的童年回憶，但不少年過去，許多經典童謠經過不斷地改編，令人感到相當有趣。有網友分享，看到孩子小學課本上的童謠，歌詞卻令她丈二金剛摸不著頭緒，直呼「完全跟我小時候不一樣！」

一名網友於《爆怨2公社》上貼出一張小學課本照片，只見一篇經典台語童謠「一的炒米香」，其中的歌詞竟然成了「一的炒米香，二的炒韭菜，三的沖沖滾，四的炒米粉，五的吹雞圭，六的做官，七的站看，八的火燒山，九的做一半，十的蚵仔麵線」，其中不少經典歌詞遭改，令原PO激動不已表示，「這到底是哪來的版本？從五開始，完全跟我小時候學的都不一樣，還我童年」。

不少網友留言表示新版本童謠從第五句開始便很陌生，「不知道有沒有記錯，應該是這樣『一欸（台語）炒米香，二欸炒韭菜，三欸強強滾，四欸炒米粉，五欸五將軍，六欸六子孫』，後面就忘了」、「五以後怎麼變很陌生」、「這啥啊，已經完全看不懂」、「跟我學過的版本不一樣」、「好像…不太一樣」。

也有網友留言寫下印象中的童謠，其中這一版本共鳴最深，「『一的爆米香，二的炒韭菜，三的呇呇滾，四的炒米粉，五的五將軍，六的六囝孫，七的分一半，八的走來看，九的九嬸婆，十的弄大鑼』，我小時候唸的是這個，跟上面的後面完全不一樣」，不少網友哀嘆「這麼多版本，大家學到的都不一樣」、「這版本我完全沒印象」。