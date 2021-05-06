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台中摩鐵「超長懸空溜滑梯」曝光！老司機嗨：偷吃逃生路線
為了增加情趣，尋求新鮮刺激感，不少情侶或夫妻會到摩鐵開房間，盡情享受兩人世界。不過，日前一名男網友PO出一張台中摩鐵外觀照，赫見建築物外側竟然有一個空中溜滑梯，引發大批網友熱議。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見台中一間摩鐵的外觀有一條紅色溜滑梯，貌似能讓房客直接從頂樓溜到另一側，讓他不禁直呼「為什麼都是Motel，可是他們家的比較好玩」。
照片曝光後，隨即引起眾人關注，紛紛留言笑說「小三逃生梯」、「給老王逃跑用的吧？」、「防捉姦逃生道」、「偷吃逃生路線」、「你老婆來了，快從溜滑梯滑走」、「真的是滑進摩鐵」。
不過也有網友質疑其設計是否安全，「如果蓋不好會很慘吧」、「這個支撐感覺真可怕」、「這樣算違建嗎」、「這樣工安可以過？」、「這有合法嗎」。
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