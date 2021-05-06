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女生戴金項鍊俗不俗？ 網一片倒指「有氣質懂搭配」最重要

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO擔憂「戴金項鍊會不會很俗？」示意圖／Ingimage
原PO擔憂「戴金項鍊會不會很俗？」示意圖／Ingimage

不少民眾選購飾品時，會以黃金、白銀等材質作考量搭配，並關心市場價格，隨著時代變化，玫瑰金等其他材質也受到不少民眾的青睞。有女網友分享，最近偶然獲得一條麻花捲金項鍊，考慮到回收、熔化改樣式比較划不來，便想留著自己配戴，但也好奇「女生戴金項鍊會不會很土？」

一名女網友於《PTT》上以「女生戴金項鍊會不會很土？」為題發出討論，因偶然獲得一條麻花捲金項鍊，拿去市區銀樓詢問後，若選擇熔化改樣式會有些許耗損，實際耗損多少也無法告知，同時店家也要求原PO簽屬協議表示不追究成品耗損度。原PO原先考慮賣掉，但因回收價格不盡理想，幾經思量後決定留下，自己配戴就好，最後也於文末提出疑問「女生戴金飾品會不會很俗？」

網友紛紛留言提出意見「如何搭配最重要」，「主要還是看搭配吧！」「很細的比較不土」、「如果打扮很嘻哈的話蠻合適的」、「戴短一點，再買其他項鍊來搭配，現在很流行這樣戴，不過要看妳搭配的品味就是了」、「不會，完全看衣服的穿搭」、「細鏈比較好」、「人美百搭人醜白搭 ，自己考慮」、「金項鍊不土啊，黃種人戴金色飾品比銀色還能襯膚色」。

但也有不少網友認為「很土、俗」，「土得要命」、「銀飾比較好吧！」、「沒氣質會很俗氣」、「不好看，我會換一個我喜歡的，不過真的就是要虧一點錢，但比起不會戴，換自己喜歡的還比較值得」。

銀樓 PTT

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