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巨無霸「天竺鼠卡車」雙手才Hold得住 秘魯人超愛吃
許多人對天竺鼠的印象是體型很小，就連一些飼主也常常找不到自家寶貝的蹤跡，但近日網上瘋傳一組「巨鼠照」，讓網友驚呼：「混到水豚是不是？」
這組照片近日在《爆癈公社》貼出，畫面中這名外國婦人需要雙手才能把巨鼠抱起，看起來有些吃力。原PO也幽默寫下：「阿嬤養的，總是不會讓人失望」。
剛好前陣子動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》暴紅，網友也搞笑稱：「天竺鼠砂石車」、「天竺鼠聯結車」、「天竺鼠卡車」；也有人說：「這是水獺吧」、「混到水豚是不是」、「比我家貓還大隻」、「想養」。
事實上，天竺鼠雖然在台灣被當成寵物飼養，但在一些南美洲國家可是被當成「食材」，之前曾有網友幫忙「科普」，稱祕魯人超愛烤天竺鼠，不僅味道鮮美，肉質也很嫩滑，讓其他網友也不禁直呼：「車車別開去！」
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