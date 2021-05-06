茶葉第一泡到底能不能喝？ 內行曝關鍵：第一泡最精華

現今不少民眾講求健康飲食，料理大多以少糖、少油及少鹽為主，在均衡營養的前提下清淡飲食。有網友分享，自己在家偶爾會泡茶來喝，有些人主張茶的「第一泡」不能喝，但有的人卻不以為意，令他疑惑道「第一泡到底要不要喝？」

一名網友於《PTT》上以「泡茶的第一泡到底要不要喝？」為題發文，表示自己非「專業喝茶」，僅僅晚上時會泡上幾泡飲用，常看到有民眾表示「第一泡茶不要喝」，但也有不少民眾認為可以正常飲用，雖然原PO因為嫌麻煩，往往熱水沖泡後就喝，但也因此心生好奇「有沒有泡茶第一泡到底能不能喝的八卦啊？」

有網友認為「說有一些殘留物」、「都農藥你說呢，還有灰塵」、「滿滿的農藥」、「渣渣很多耶」、「我有認識的在坪林種茶，看他處理的過程，我覺得第一泡還是別喝吧」、「第一泡水是為了醒茶，沖下後要快點倒掉換水」、「會很澀，不好喝」。

有內行網友跳出解答，「茶葉第一泡為浸潤，逼出香氣並沖出雜質」，「第一泡是浸潤，也就是把茶葉沾濕，你要喝也可以，不過不好喝」、「經過浸潤，第二泡、第三泡就能讓茶葉好好的釋放」、「第一泡逼出香氣，可以聞到前香，並沖出雜質」、「第一泡明明就精華」、「第一泡最讚，不喝是外行」。