快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶葉第一泡到底能不能喝？ 內行曝關鍵：第一泡最精華

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO好奇「第一泡茶到底能不能喝？」圖／Ingimage
原PO好奇「第一泡茶到底能不能喝？」圖／Ingimage

現今不少民眾講求健康飲食，料理大多以少糖、少油及少鹽為主，在均衡營養的前提下清淡飲食。有網友分享，自己在家偶爾會泡茶來喝，有些人主張茶的「第一泡」不能喝，但有的人卻不以為意，令他疑惑道「第一泡到底要不要喝？」

一名網友於《PTT》上以「泡茶的第一泡到底要不要喝？」為題發文，表示自己非「專業喝茶」，僅僅晚上時會泡上幾泡飲用，常看到有民眾表示「第一泡茶不要喝」，但也有不少民眾認為可以正常飲用，雖然原PO因為嫌麻煩，往往熱水沖泡後就喝，但也因此心生好奇「有沒有泡茶第一泡到底能不能喝的八卦啊？」

有網友認為「說有一些殘留物」、「都農藥你說呢，還有灰塵」、「滿滿的農藥」、「渣渣很多耶」、「我有認識的在坪林種茶，看他處理的過程，我覺得第一泡還是別喝吧」、「第一泡水是為了醒茶，沖下後要快點倒掉換水」、「會很澀，不好喝」。

有內行網友跳出解答，「茶葉第一泡為浸潤，逼出香氣並沖出雜質」，「第一泡是浸潤，也就是把茶葉沾濕，你要喝也可以，不過不好喝」、「經過浸潤，第二泡、第三泡就能讓茶葉好好的釋放」、「第一泡逼出香氣，可以聞到前香，並沖出雜質」、「第一泡明明就精華」、「第一泡最讚，不喝是外行」。

茶葉 PTT

延伸閱讀

插頭小圓孔有何功用？內行揭「神秘用途」：攸關全家性命安全

「謝同學」惡作劇！10多位外送員擠爆校門口 發現遭「惡意棄單」

兒子婚宴婆婆想穿白色蕾絲長洋裝 媳嘆：還要結這個婚嗎？

男求童年懷舊老泡麵「透明的寬麵條」 網淚揭停產原因：不會再出現了

相關新聞

草莓放到發芽變惡魔果實？ 網友笑：撞臉「聖誕樹」

不少人都看過馬鈴薯發芽的樣子，草莓發芽卻很少見，一名日本網友po出一張草莓的發芽照片意外撞臉「聖誕樹」，讓許多人看了不禁嘖嘖稱奇直喊「長知識了」...

車不見遭拖吊？趕搭Uber去拖吊場 下一個路口讓他傻眼

不論開車或騎車，在外停放停車格時要記好位置，以免要取車找不到。一名網友在臉書分享自己的糗事，他以為停到警用車格被拖吊，急忙叫車趕赴拖吊場領車，沒想到下一秒一個場景讓他超傻眼，趕緊向Uber司機致歉並下車，貼文笑翻一票網友。

來台玩因疫情反而多留一年 美國女孩讚台灣這優點「是天堂」

許多來過台灣的外國旅客，都會對於台灣的人文、風景、美食等多樣特色感到興趣，有些人甚至還因此愛上而留下來，一名來自美國的年輕女孩凱瑟琳（Katherine）表示，因為好友推薦才來到台灣，原本只待一個月，沒想到因為新冠肺炎疫情反而讓她留在台灣超過一年，但也因此讓她深深愛上這片土地。

這版本童謠你還能朗朗上口嗎？ 她一看秒崩潰：還我童年！

朗朗上口的童謠是不少民眾的童年回憶，但不少年過去，許多經典童謠經過不斷地改編，令人感到相當有趣。有網友分享，看到孩子小學課本上的童謠，歌詞卻令她丈二金剛摸不著頭緒，直呼「完全跟我小時候不一樣！」

台中摩鐵「超長懸空溜滑梯」曝光！老司機秒懂：偷吃逃生路線

為了增加情趣，尋求新鮮刺激感，不少情侶或夫妻會到摩鐵開房間，盡情享受兩人世界。不過，日前一名男網友PO出一張台中摩鐵外觀照，赫見建築物外側竟然有一個空中溜滑梯，引發大批網友熱議。

爬雪山遇台灣億萬富豪！登山女神曝光合照 網笑：要建纜車了

暱稱「三條魚」的台灣登山家詹喬愉，曾登上全球第一高峰聖母峰，是台灣第2位攻頂的女登山家，她經常在臉書分享攀登百岳的經驗，鼓勵大家享受自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。