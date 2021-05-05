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公務員薪水不如夜市賣小吃？ 內行曝「超賺」真相：別小看

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在PTT發文，詢問「夜市擺攤」的收入狀況。示意圖。本報資料照片
一名網友在PTT發文，詢問「夜市擺攤」的收入狀況。示意圖。本報資料照片

各大夜市美食雲集，是台灣各地都深受歡迎的景點和特色之一。而近日有民眾好奇發問「夜市擺攤」最高收入能達到多少？引起熱烈討論。不少網友都透露，身邊有在夜市擺攤的朋友，幾乎都能賺到不少，甚至可以買下價值千萬的房子。

原PO在網路論壇「批踢踢實業坊」貼文表示，他的朋友先前考上五等初考的公務員，沒想到薪水竟然比隔壁在夜市做生意的人還低，讓他好奇夜市擺攤是不是「真的好賺」，因而發文詢問「有沒有人知道夜市金字塔頂端大概月入多少？」

該文底下湧入討論，許多網友回應「我猜有3、50萬到100萬」、「以前在夜市裡做牛排、熱炒的一個月可以到6至90萬」、「我知道最頂有50萬的」、「賣QQ蛋（地瓜球）月收入10萬」、「十年前朋友擺臭豆腐，到現在買了2400萬透天厝」、「炸雞排的不含老闆自己的薪水的話，淨利15萬上下」等。

不少人看了留言後直呼「結論就是夜市是高收入群，結案」、「夜市都不用開發票和繳稅，店租也比店面便宜，光這兩點就省很多了」 、「真的別小看擺攤的，一堆比坐辦公室的奴工薪水高好幾倍」；但也有人點出「很好賺，但很多人嫌累不做」、「好賺但時間綁很長呀，算時薪搞不好很難看」、「可能整個夜市才1至3％攤位有這水準，其他就一般薪水」。

夜市 薪水 公務員

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