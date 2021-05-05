她見媽媽育兒嘆「失去自我」完全不想生！ 網友神回：先選好隊友

台灣近來面臨嚴峻的少子化危機，然而能否在照顧小孩的同時，仍兼顧自身成就，也成為諸多女性婚後考量是否生育的主因。一名女網友近日便分享，最近看到他人撫養小孩的辛苦模樣，導致自己生子慾望全無，因而深陷苦惱當中，引發網友熱議。

原PO凌晨在PTT「女孩板」（WomenTalk）上發文表示，即使婚姻本身不甚理想，多數人仍認為婚後育兒會感到幸福，但看到別人照顧小孩的樣子，真的會提升女孩們生子的慾望嗎？原PO則斷言「我不會」。

原PO表示，自己看到熟人照顧小孩，除了看著對方一天都無法好好吃飯、一直餵小孩外，最大的主因是感覺「自我」的身份不見了，自己的名字已變成「媽媽」兩字，雖然對方看起來很幸福，但卻全不是原PO追求的生活。原PO認為媽媽很偉大，可是若要完全失去自我的奉獻，則感到對不起父母的栽培和各階段努力的自己；即使很喜歡小孩，卻也不想要這樣養，但是成為媽媽就會這樣嗎？讓原PO只想32歲後才談小孩的事。

貼文一出，許多網友和原PO持相同意見，直呼「看到別人照顧小孩後更加確定不生」、「覺得人生毀了」、「身邊很早就生子的女生10個有8個後悔」、「看到一堆人騎機車載小孩就會覺得算了」；不過卻也有媽媽網友現身說法，表示「在小孩的瞳孔中，看見自己年輕的靈魂是一種很特別的感覺」、「妳這些我通通想過，最後生完只能說生了才知道」、「所以要在自己跟母親身份之間取得平衡，是很累但也值得」、「朋友生完一胎一直告誡跟抱怨...結果現在都生到二胎了」。

另外網友也指出，「朋友怎麼顧小孩的我不管，但看到朋友老公用極盡寵溺疼愛的眼神看著朋友的話就會，如果是豬隊友或是什麼都叫太太做的那種，則是會降低」，大呼「先選好隊友」才是決定生育與否的關鍵。