他用吃剩碎骨拼回「全雞骨骼」 網友驚呼：簡直博物館藝術品！

食用烤雞炸雞，最後難免會剩下一大堆骨頭，一般而言，這些骨頭最後都會選擇當作廚餘處理。不過日本最近有位網友在吃完烤雞後，居然用剩下的骨頭，拼回了整隻全雞的骨架，精妙手藝令網友們嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「sakanakudo」日前分享照片，表示他最近用半價買到一隻烤全雞享用。不過他在大快朵頤之餘，不忘小心翼翼處理骨頭。結果整隻烤雞吃完之後，竟然留下了可媲美專業標本的完整骨架，連自己都驚呼「吃得漂亮過頭了」。

Sakanakudo表示，其實在享用的時候，就得要注意力道，盡量不要折到雞骨頭。吃完之後，他把餘下的骨頭蒐集起來，用牙刷清理乾淨後，再以黏著劑和金屬線加以組合，最終就完成了這付完美的「烤雞骨頭」。

網友們也紛紛表示「居然能把烤雞用到這種程度」、「可以拿去博物館展示了吧」、「專業吃貨降臨」、「能這樣吃烤雞真不錯」、「好想知道怎麼辦到的」、「完美的骨骼標本」、「太漂亮了吧」、「一滴血都沒留下」、「你是貴族吧」、「騙人的吧可以弄成這樣」、「已經是藝術了」。