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水電行小開、年薪300萬工程師選哪個？網一面倒曝關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發文詢問水電行小開、工程師哪個職業更好。圖／Ingimage
網友發文詢問水電行小開、工程師哪個職業更好。圖／Ingimage

各行各業都有自身的優缺點，有網友在PTT發文表示，他的兩名朋友分別是水電行小開、年薪300萬的台大工程師，他直呼若是可以選擇這兩種職業，他一定會選水電行。其他網友也一面倒狂推「水電行」，有網友直言「一個是老闆，一個是員工，怎麼比？」

一名網友在PTT發文表示，他最近認識兩個朋友，一位是家裡在南部開中型水電行的小開，該名朋友是私立科大畢業；而另一位則是台大電資碩士畢業的工程師，年薪300萬元。

該網友說，水電行小開換車置產都沒有在手軟，最近還在看七期重劃區的房子；工程師則是準備在新竹置產。他說，「看著兩個人生勝利組談笑風生，我不禁想要是能投胎，該當哪一個好？先說我一定是選水電行啦！」

其他網友則一面倒選擇「水電行」，留言「水電行，我有個同學水電行包很多工程，賺很多」、「水電技能是一輩子，電資要常常學習新東西」、「純血碩士不會拍主管馬屁一樣不行」、「水電同樣工程，報價可以差到10倍，夠黑心的人，很適合啊」。

還有人說「出社會後才知道巷口小小間的水電行，每年營收都是百萬，甚至千萬在跑的，小零件買進來是秤重計價，賣出去是一顆一顆算錢，利潤好到不行」、「水電比較少做14小時工作的吧」、「竹科男房子還不是要水電，高下立判」。

PTT 人生勝利組

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