還在用水沖泡麵？ 老饕曝3嗑法：第2招迸出新滋味

簡單的泡麵也可以衍生出不同吃法，近日以料理聞名的搜狐號《冬天愛運動》分享3種料理泡麵的方式，揮別以往只用熱水沖的吃法，民眾不妨可以參考看看。

1、乾拌麵

準備自己喜歡吃的食材，用開水沖泡麵後把水倒掉，再把這些炒熟的食材加在裡面，攪拌一起食用。

2、咖哩

在泡麵上加入一些咖哩，這種方式或許很多人一聽會覺得是「黑暗料理」，但泡麵淋上咖哩，其實會迸出新滋味，然而每個人的口味不盡相同，還是得依照個人接受度斟酌。

3、煎餅

還有人會把泡麵做成煎餅，在煎餅裡面夾著泡麵，配上酥脆外層，口感相當特殊，相比之下是泡麵裡比較高級的一種吃法。

《冬天愛運動》表示，一般人都是將泡麵用水泡了就吃，或者在泡麵裡面加入雞蛋、火腿、德式香腸等，但其實大家也能考慮上述吃法，讓口感升級、不斷創新。