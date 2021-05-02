快訊

統測作文題目「不好意思」 高中師：超棒的思辨題

中部百慕達！道路如迷宮鬼打牆 機車族：騎到懷疑人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還在用水沖泡麵？ 老饕曝3嗑法：第2招迸出新滋味

聯合新聞網 / 綜合報導
簡單的泡麵也可以衍生出不同吃法，近日以料理聞名的搜狐號《冬天愛運動》就分享3種料理泡麵的方式，提供民眾參考。 示意圖／ingimage
簡單的泡麵也可以衍生出不同吃法，近日以料理聞名的搜狐號《冬天愛運動》就分享3種料理泡麵的方式，提供民眾參考。 示意圖／ingimage

簡單的泡麵也可以衍生出不同吃法，近日以料理聞名的搜狐號《冬天愛運動》分享3種料理泡麵的方式，揮別以往只用熱水沖的吃法，民眾不妨可以參考看看。

1、乾拌麵

準備自己喜歡吃的食材，用開水沖泡麵後把水倒掉，再把這些炒熟的食材加在裡面，攪拌一起食用。

2、咖哩

在泡麵上加入一些咖哩，這種方式或許很多人一聽會覺得是「黑暗料理」，但泡麵淋上咖哩，其實會迸出新滋味，然而每個人的口味不盡相同，還是得依照個人接受度斟酌。

3、煎餅

還有人會把泡麵做成煎餅，在煎餅裡面夾著泡麵，配上酥脆外層，口感相當特殊，相比之下是泡麵裡比較高級的一種吃法。

《冬天愛運動》表示，一般人都是將泡麵用水泡了就吃，或者在泡麵裡面加入雞蛋、火腿、德式香腸等，但其實大家也能考慮上述吃法，讓口感升級、不斷創新。

泡麵

延伸閱讀

印度神童最新預言曝光！今年9、10月疫情達高峰 明年這時才緩解

看LINE就知端倪！ 男友偷腥「四大警訊」不可不防

幼稚園老師有刺青 家長PO文「他舉手會露出來」眾人猛搖頭

好香！炒高麗菜加這1物 婆媽驚：味道超越外面鐵板燒

相關新聞

還在用水沖泡麵？ 老饕曝3嗑法：第2招迸出新滋味

簡單的泡麵也可以衍生出不同吃法，近日以料理聞名的搜狐號《冬天愛運動》分享3種料理泡麵的方式，揮別以往只用熱水沖的吃法，民眾不妨可以參考看看。

中油的油比較純？網友齊指關鍵「1要素」：真的有差

你有聽過「中油的油比較純」這個說法嗎？這句話是長期的都市傳說，網友好奇，很多車主賣車會標榜「我的車一路上都加中油」，就能提高身價，難道民營加油站真的有在中油買汽油加料降低成本嗎？引起網友熱議。

嫌店家太難吃他氣到親手做「最棒海鮮丼」 網友看成品敲碗：快開店！

一碗500元的海鮮蓋飯，想像中裡頭應該放些什麼料呢？日前有位日本youtuber，因為不滿店家以高昂的價格販售海鮮丼飯，卻沒有給出相應的食材，痛批那是「最糟糕的海鮮丼」，並親自購買高級海鮮，示範好的海鮮丼飯該怎麼做才對。

最喜歡人生哪個階段？ 網一面倒喊「這時期」：不用看人臉色

人生每個階段都有截然不同的目標和生活，喜歡和追求的事物也不斷改變。近日有網友就指出，原先他認為最美好的時期是學生時代，直到結婚、生子後，似乎又更喜歡現在的生活，讓他好奇詢問「大家最喜歡人生哪個階段？」貼文引發討論。

缺水難洗澡！ 台中男想奇招「出租浴室」：用一次50元

全台旱象未解，尤其中南部地區水情吃緊，還有地區實施「供五停二」措施，讓當地居民為限水所苦。對此，一名男子在臉書提出「出租浴室」方案，呼籲有需求的民眾可至其家中洗澡，使用一次收費50元，引發討論。

討厭收到千元鈔和一堆零錢 外送員一招反制奧客全場讚

外送服務盛行，許多年輕人或者想兼差打工的人都加入外送行列，對他們來說，最擔心的不是天氣問題，而是遇到奧客。一名外送員在臉書貼文抱怨，他說昨（29）日送餐時收到客人給的錢，當中竟然有45個1元，讓他氣得用一招回擊，獲得眾多網友稱讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。