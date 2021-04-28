兒寫窩心母親節紙條！ 錯字釀禍令母哭笑不得

聯合新聞網 / 綜合報導
孩子將對媽媽的感謝寫下，錯字卻令母親哭笑不得。圖擷自爆廢公社
孩子將對媽媽的感謝寫下，錯字卻令母親哭笑不得。圖擷自爆廢公社

鄰近母親節，孩子們精心安排母親節大餐及禮物，期望能夠好好的慰勞辛苦拉拔兒女長大的媽媽。近日，有一名媽媽貼出孩子的母親節紙條，內容卻令她哭笑不得。

一名媽媽於《爆廢公社》上貼出一張照片並表示，孩子用歪七扭八的稚嫩筆跡寫下對母親的感謝，只見紙條上只有短短「祝媽媽身體健康、心想事成」，語句雖然簡單，兒子寫下的滿滿感謝卻讓原PO字字窩心。

不過紙條的最後一句話卻讓原PO瞬間變臉，無奈表示「先生傳這張照片給我跟我說『媽媽，從小要把小孩的中文教好，不然會很慘喔！』」。原來，孩子將「報答」寫成「暴打」，充滿暖心愛意的話語瞬間歪樓成「長大後我一定會暴打你的」，矛盾的語句令原PO又氣又笑。

有網友詼諧表示，「這一定是爸爸教的」、「妳誤會了，他沒有錯字，可能就是這個意思」、「怨恨頗深，搞不好是真心想寫這兩個字！」、「兒子不小心把心裡話寫出來了」、「這是恐嚇信吧！」、「這是用手寫的，差點覺得自己在看手機打字自動跳出來的字」、「要健康到可以痛扁的程度喔」。

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