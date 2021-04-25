喜宴出現哪樣菜覺得紅包浪費了？網點名「這1道」：吃這幹嘛

大部分民眾都有參加喜宴的經驗，婚宴菜色更是成為討論話題。近日就有一名網友好奇發文詢問「喜酒出現哪一道會覺得自己紅包浪費了？」掀起熱烈討論。

該名網友在PTT發文表示，「紅蟳米糕、烏骨雞湯、烤肋排、海鮮盅、魚翅羹...台式喜酒應有盡有，各位今天去吃喜酒，吃到哪一道菜會覺得自己紅包浪費了？」原PO接著補充「自己是看到甜湯是沒創意的紅豆或綠豆就會無言」。

貼文一出，隨即引發熱議，網友紛紛點名「炸湯圓」，直呼「炸湯圓好吃歸好吃，但我在鹹酥雞店點就好了」、「炸湯圓，最慘的是連湯圓都炸不好的」、「炸湯圓，若能炸成連型都沒有就很慘」、「炸湯圓，到底吃這個幹嘛」、「炸湯圓或廉價冰品，至少也要一二線品牌吧」。

但也有網友認為，「結婚沒有炸湯圓不是結婚」、「沒有湯圓才是浪費錢好嗎？各位懂不懂吃啊」、「紅包是祝福新人用的，吃什麼我不在乎」、「只有不喜歡新人才會覺得紅包浪費」。