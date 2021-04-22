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震撼！神攝手拍西螺大橋 乾枯濁水溪變大地畫布

聯合新聞網 / 綜合報導
正值枯水期的濁水溪，近日被拍下特殊的畫面，可以看到涓涓細流、綠色植被形成一種特殊景像，儼然如「大地畫布」。 圖／黃一盛授權提供 （黃一盛臉書）
正值枯水期的濁水溪，近日被拍下特殊的畫面，可以看到涓涓細流、綠色植被形成一種特殊景像，儼然如「大地畫布」。 圖／黃一盛授權提供 （黃一盛臉書）

去年沒有颱風登陸釀成乾旱，尤其中南部更為嚴重，正值枯水期的濁水溪，近日也被拍下特殊的畫面，可以看到涓涓細流、綠色植被形成一種特殊景像，儼然如「大地畫布」，整個場面十分壯觀。

這張照片是嘉義縣朴子市攝影師黃一盛空拍機拍下的，西螺大橋橫跨濁水溪，可以看到河床上的灰色砂石、綠色植栽，還有蜿蜒溪水，交織成特殊景象，如同一幅畫作。只不過現在正逢缺水危機，也讓黃一盛感慨寫下「有水當思無水之苦」。

超美照片也吸引不少網友留言：「壯闊山河」、「怎麼那麼會拍！」、「錯綜複雜的幾何圖形」、「好震撼欸，我也想拍」、「就像一幅色彩繽紛，層次分明的水彩畫」。

不少網友直呼景像美得如同一幅畫作。 圖／黃一盛授權提供（黃一盛臉書）
不少網友直呼景像美得如同一幅畫作。 圖／黃一盛授權提供（黃一盛臉書）

黃一盛粉專夾腳拖先生（Esheng Huang）

Instagram@esheng95

濁水溪 空拍機 西螺大橋

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