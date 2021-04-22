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日本辣媽將4歲兒養成「牛郎」疑虐兒 8年後少年近照曝光變小鮮肉

香港01 / 豆Jen／報導
辣媽「紫帆」曾經包下了東京歌舞伎町牛郎店，為8歲兒子琉雅舉辦超豪華生日派對。圖／影片截圖
辣媽「紫帆」曾經包下了東京歌舞伎町牛郎店，為8歲兒子琉雅舉辦超豪華生日派對。圖／影片截圖

大家還記得多年前曾轟動一時的「日本幼兒牛郎」嗎？當時年僅4歲的小男孩結城琉雅被辣妹媽媽打扮得超級狂野，不但每天用電髮棒和髮膠梳浮誇牛郎頭、還會穿西裝、戴「大眼仔」（有色隱形眼鏡），完全失去同齡小孩的童真，網友大罵「虐兒」。時間飛逝，今年即將踏入13歲的琉雅最近正式從小學畢業，準備升上中學，媽媽將他的近況拍片上載到YouTube，原來當年的小牛郎大變身成為「純情小鮮肉」，他更染了一頭黑髮，網友看到都讚：「終於像個人！有型！」

「小牛郎」結城琉雅的媽媽叫ちいめろ（紫帆），自稱是永遠的18歲，因為過度整容和異於常人的育兒手法而備受關注，曾被多個人氣綜藝節目採訪跟拍。她以前是澀谷辣妹系雜誌的模特兒，並與前夫誕下一子一女，不過兩人在2017年離婚，現在紫帆成為全職KOL，與同樣是整容系的新男朋友一起經營YouTube頻道「 chiimeloちいめろ」。

8年前，紫帆曾經亮相綜藝節目《私の何がイケないの？》，公開自己培育兒子成為偶像的「特訓課程」，結果被網友強烈譴責是虐兒行為。當時只有4歲的結城琉雅穿上狂野皮褸，梳著超誇張挑染非主流髮型，外表與年齡一點也不相符。辣媽表示自己的夢想是將兒子變成Johnny's偶像，每個星期都會帶還是幼稚園生的琉雅去「卡拉OK」訓練唱歌技巧，回家後還要練習擺pose、後空翻和放電的表情。

到底當年的「小牛郎」現在長成什麼樣子？最近辣媽「紫帆」將兒子的近況拍成影片放上YouTube，原來琉雅今年將迎來13歲生日，正式從小學畢業成為中學生，由不懂事的小屁孩長成風華正茂的青少年！因為中學禁止染髮，琉雅將保持了接近10年的金髮染回純黑色，雖然媽媽萬分不願意，但網友卻對琉雅的新髮型表示非常滿意，大讚他是「清純系可愛美少年」，更留言說：「早就應該這樣做，比以前帥太多了！」

新髮型大受好評，網友都大讚：「太帥了！」。圖／影片截圖
新髮型大受好評，網友都大讚：「太帥了！」。圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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