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有練有差！ 他被房東指定寫告示牌 網一看驚呼：可抵房租了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己幫忙房東寫告示牌的照片，端正美觀的字跡曝光後，引起網友熱烈討論。 圖擷自facebook
一名網友分享自己幫忙房東寫告示牌的照片，端正美觀的字跡曝光後，引起網友熱烈討論。 圖擷自facebook

隨著科技進步，許多公告和宣傳都相當依賴使用3C產品打字，除了省時方便，排版也能整齊乾淨，而相較之下較費力的手寫，則越來越少見。不過近日一名網友分享，自己平時有練字習慣，時常幫房東手寫告示牌，照片曝光後，原PO的一手好字讓網友紛紛直呼「可以折房租了」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文透露，由於租屋處常有人在公共區域亂丟垃圾，房東放置告示牌勸導。而在得知原PO平時有練字習慣後，房東便時常請他協助手寫告示牌，讓他自嘲道「房東太太，我還想繼續努力」。

該網友隨後貼出自己和房東所寫的告示牌，從照片中可以看見，原先房東寫在厚紙板上的字跡較為潦草，而原PO的字跡則相當端正美觀，並特地使用黑紙為底，整體更顯氣派。

照片一出，大批網友看了紛紛留言「字好漂亮」、「你這樣PO文會不會整個社區都找你寫」、「這字會讓人一看再看」、「房東太太是對的」；不少網友也開起玩笑，直呼「專業代寫，多少跟房東收一點」、「房租有給你優惠嗎」、「要折抵房租啊」、「房東太太，這個月我不努力了」；還有人笑說「你這樣字太好看反而反效果，大家會以為那是書法作品，忘記看內容」。

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