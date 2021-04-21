聽新聞
test
0:00 / 0:00

超浮誇！80元海鮮麵有整隻三點蟹 網求店址放話「吃倒它」

聯合新聞網 / 綜合報導
80元的海鮮麵配料竟有全蟹，網友直呼超值。圖擷自《爆怨2公社》
80元的海鮮麵配料竟有全蟹，網友直呼超值。圖擷自《爆怨2公社》

台中一位網友在小吃店點了一碗80元的海鮮麵，到家打開一看，配料竟然包括一隻三點蟹，直呼「是要別人怎麼作生意」。浮誇配料海鮮麵曝光，眾人紛紛跪求地址，放話「我要把他吃倒」。

一位住在台中豐原的網友在《爆怨2公社》發文表示，外帶一碗80元的海鮮麵，回到打開一看嚇了一跳，麵裡的配料除了貝類和豬肉外，竟然還有一整隻三點蟹，雖然不大隻但有肉，直呼「是要別人怎麼作生意」。

浮誇海鮮麵炫耀文一出，引網友暴動，「騙人」、「那有可能才80元？」、「豪爽啊哪裡的」、「請給我地址，我要把他吃倒」、「發文不附店名，此風不可長」、「台中真好扯喔」。

80元海鮮麵附全蟹，不虧本嗎？有網友指出「進口冷凍一隻成本不用30元，有肉沒肉碰運氣」，即便如此，其他人仍覺得超值，「可是他才80」、「80欸很便宜」、「不管好吃與否，看了就舒服對吧」。

小吃

相關新聞

超浮誇！80元海鮮麵有整隻三點蟹 網求店址放話「吃倒它」

台中一位網友在小吃店點了一碗80元的海鮮麵，到家打開一看，配料竟然包括一隻三點蟹，直呼「是要別人怎麼作生意」。浮誇配料海鮮麵曝光，眾人紛紛跪求地址，放話「我要把他吃倒」。

嫌月費500太貴…想勸長輩退訂「第四台」 網曝1功能：根本超值

網路時代娛樂節目收視方式多元，「第四台」不再是唯一選擇，有網友表示想說服家中長輩退訂第四台，覺得長輩想看的選擇就固定某幾類，每月繳500多元有點貴，想選擇其他平台讓長輩收看節目，求問其他人的建議。網友一面倒建議別換，花「這500多元根本超值」。

台學生求學猛背有背過什麼特別的？ 網：千字文、圓周率

自古以來「背」東西，是幫助記憶的一種方式。台灣小朋友從小學開始就要背課文，一直背到大學，尤其是中文系，四書五經多少要背一下。有一路背過來的七年級生網友想知道，除了一周背完長恨歌之外，還背過什麼特別的東西嗎？

買獨享杯被情侶嘲笑「一定單身」 她爆氣反擊被網友狂讚

外出購物遇到這種口無遮攔的路人，著實令人火冒三丈！日前，一名女網友到超市買雞蛋，順手拿了一包玉米濃湯獨享杯準備結帳，不料身後突然傳來一段相當沒禮貌的對話...

把外送員當「愛神邱比特」？男點餐給妹子驚喜 網看餐點笑歪

近年外送平台崛起，許多民眾看中懶人商機，紛紛投入外送員的行列，讓自己賺更多錢，不過，除了送餐外，外送員也兼任「媒人」了嗎...

人妻好市多採買…揹嬰沒法彎身 前排帥男1舉動暖炸上萬網友

常聽人說台灣最美風是人，暖心帥哥再+1！一位女網友到好市多購物，到製冰機取用冰塊時，因揹著小嬰兒不方便彎身，本想放棄，排在前面的一位帥哥注意到她的狀況，馬上把手上的冰塊讓給她，令女網十分感動發文感謝。貼文吸引1.5萬人按讚，還有現場目擊者留言證實，大讚「人帥心更帥」、「太暖冰塊都融了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。