超浮誇！80元海鮮麵有整隻三點蟹 網求店址放話「吃倒它」

台中一位網友在小吃店點了一碗80元的海鮮麵，到家打開一看，配料竟然包括一隻三點蟹，直呼「是要別人怎麼作生意」。浮誇配料海鮮麵曝光，眾人紛紛跪求地址，放話「我要把他吃倒」。

一位住在台中豐原的網友在《爆怨2公社》發文表示，外帶一碗80元的海鮮麵，回到打開一看嚇了一跳，麵裡的配料除了貝類和豬肉外，竟然還有一整隻三點蟹，雖然不大隻但有肉，直呼「是要別人怎麼作生意」。

浮誇海鮮麵炫耀文一出，引網友暴動，「騙人」、「那有可能才80元？」、「豪爽啊哪裡的」、「請給我地址，我要把他吃倒」、「發文不附店名，此風不可長」、「台中真好扯喔」。

80元海鮮麵附全蟹，不虧本嗎？有網友指出「進口冷凍一隻成本不用30元，有肉沒肉碰運氣」，即便如此，其他人仍覺得超值，「可是他才80」、「80欸很便宜」、「不管好吃與否，看了就舒服對吧」。