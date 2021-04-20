台學生求學猛背有背過什麼特別的？ 網：千字文、圓周率

自古以來「背」東西，是幫助記憶的一種方式。台灣小朋友從小學開始就要背課文，一直背到大學，尤其是中文系，四書五經多少要背一下。有一路背過來的七年級生網友想知道，除了一周背完長恨歌之外，還背過什麼特別的東西嗎？

原PO在PTT「問卦」貼文表示自己是七年級生，求學期間老是被老師要求背東西，不是背論語就是背唐詩，也會要求背課文、背語詞解釋，高中甚至還跟同學打賭一周背完長恨歌。原PO好奇的想知道，有相同經歷的其他網友，有背過什麼特別的東西嗎？

網友在看完貼文後，喚起當時記憶大門，回應如潮水般瘋狂洗板：「世紀帝國密技」、「任天堂，聖鬥士星矢的通關密碼」、「摩斯密碼表」、「堯舜夏商周秦漢魏晉南北朝，隋唐宋元明清」、「千字文」、「元素表」，有網友說「當然是背火影忍者結印的方式啊」、「圓周率30位」，還有信用卡號「3317，8583，6772，3875」、「世上只有媽媽好」。

根據維基百科解釋，「長恨歌」是唐朝詩人白居易所作的長篇敘事詩，一般認為是描寫唐玄宗與楊貴妃的故事，其實是白居易將許多歷史典故融合編撰後，以歌行體表達的一個完整的故事。詩歌裏包含了唐玄宗與楊貴妃的故事、以及漢武帝與李夫人的故事，而又以唐玄宗與楊貴妃的故事最為主要，全詩可以分為四段。