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如何買到速食店酥脆薯條？ 網友教1招：保證現炸

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，最近在麥當勞買薯條，事前有與店員告知要「現炸」，但當他拿到店樓上準備享用時，薯條卻一點也不脆，於是他就詢問網友「在速食店要求現炸很過分嗎？」。（路透）
一名網友PO文提到，最近在麥當勞買薯條，事前有與店員告知要「現炸」，但當他拿到店樓上準備享用時，薯條卻一點也不脆，於是他就詢問網友「在速食店要求現炸很過分嗎？」。（路透）

麥當勞商品選擇多樣是許多外食民眾的首選，尤其是香脆的薯條更是受大批民眾喜愛，不過有時將薯條放太久沒有儘速食用完畢，香脆口感就會降低。日前就有一名網友在PTTPO文提到，最近在新竹的麥當勞買薯條，事前有與店員告知要「現炸」，但當他拿到座位區準備享用時，薯條卻一點也不脆，於是他就好奇詢問廣大網友「在速食店要求現炸很過分嗎？」

原PO在文中表示，當時他有向麥當勞店員強調薯條要現炸，且願意等久，然而店員告知他「馬上就好」卻不到2分鐘就出餐，拿到樓上用餐區一吃竟「溫溫軟軟的、一點都不脆」，原PO忍不住說道「我知道要求現炸有點為難，但畢竟總要有人吃掉放著的庫存」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應「可以直接客訴」、「其實可以要求店員更換」、「有時候麥當勞的薯條是真的不脆」、「還是剛炸起來的時候比較好吃」、「可以請店員再炸啊」。

部分網友也分享在麥當勞吃到「現炸」薯條的秘訣，「下次記得點去鹽，保證現炸的」、「你說要去鹽，就會幫你現炸了」、「之前遇過，有加鹽前先撈起來放旁邊」、「跟店員說要去鹽，就會是現炸的了」、「之前都說要去鹽，發現薯條吃起來比有加鹽的脆」。

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