明星臉！女主播撞臉媽祖神像 網友驚艷：林默娘轉世

大甲媽祖和白沙屯媽祖先後起駕遶境，大批信徒也跟隨進香，為每一年的宗教盛事帶來高潮，壹電視主播李美萱也趕搭這股熱潮，她在臉書和IG貼出自己和媽祖照片的對比圖，讓人驚訝的是她竟然和媽祖有「明星臉」，她笑說「原來也有成為天后的時候」。

從李美萱在FB和IG貼出的對比圖來看，兩邊都有張圓潤的臉龐，細眉加上和藹的眼神以及五官，相似指數非常高。李美萱表示因為看到網友留言，說看到神似她的媽祖神像，於是將對比圖拿給媽媽看，沒想到媽媽也大笑說「有像」，她好奇地問網友們「你們覺得呢？」

李美萱打趣地說「原來我也有明星臉的一天」，照片一PO出，引起網友們熱議，「該不會等一下公司同事們拿香跪下膜拜，祈求平安健康」、「天后級主播」、「林默娘轉世」、「只差頭髮顏色」、「這個神像雕刻師是不是很崇拜妳？」、「壹電視媽祖」。

據了解，和李美萱神似的這尊媽祖像，是台南市鹿耳門天后宮裡一尊來自南投集集宮廟的「時尚媽祖」，有別於一般大家所熟知的媽祖神像，這尊「時尚媽祖」不僅染了一頭時髦紫髮，還有畫口紅、擦眼妝，讓人看了相當驚艷。