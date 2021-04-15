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水情吃緊他卻爽泡澡！畫面曝光網震驚：真省水達人

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO朋友因中南部水情吃緊，節約用水，畫面曝光後網友震驚不已。圖擷自爆廢1公社
原PO朋友因中南部水情吃緊，節約用水，畫面曝光後網友震驚不已。圖擷自爆廢1公社

因中南部水情吃緊，水庫蓄水率每況愈下，許多縣市為節約用水，實施停水政策，以減緩缺水現況。但卻有網友分享，朋友在停水情況下還坐擁浴缸泡澡，不過畫面曝光後網友紛紛舉手投降「你贏了」！

一名網友於《爆廢1公社》上貼出一張照片並表示，「我朋友今天泡澡，然後附上這張圖給我，我想也沒有人可以罵他浪費水了」，只見照片中浴缸裡的水相當混濁，水面上漂滿了白白、綠綠的汙垢，整個水池的顏色又綠又灰，好像多日沒洗澡終得解放。有網友忍不住直言「這該不是熬成骨湯了吧！」

網友紛紛留言表示，「好誇張…絕命省水戰」、「真的再不下雨，中南部就要完蛋了」、「我剛吃飽給我看這個？」、「泡個澡，能泡成一堆油，應該是幾年沒洗澡了」、「好像煮豬肉漂浮的油啊！」、「屯了很久的垢，累積相應水量才可泡澡，算是等價交換」、「心服口服，他才是真正省水達人」。

也有網友分享省水小撇步，「這水可以留下來沖廁所」、「我是淋浴的時候，腳下放大盆子，洗過的水拿來沖廁所」、「可以留著沖馬桶啦」、「洗澡水不用省啦，這樣泡澡有比較舒服嗎？剩下的髒水可以沖馬桶」。

省水 水庫 停水

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