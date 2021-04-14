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破萬元名牌戒指神似這東西 網歪樓曬照：第一次可以炫富

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利某精品品牌推出的「纏繞戒指」，外觀神似電話線圈，引起網友熱議。 圖擷自farfetch
義大利某精品品牌推出的「纏繞戒指」，外觀神似電話線圈，引起網友熱議。 圖擷自farfetch

時尚品牌是不少人的潮流指標，不過，太過前衛或獨特的設計，有時也讓大眾感到困惑。近日網紅作家「宅女小紅」就分享了某品牌推出的「纏繞戒指」，只見這枚要價台幣上萬元的戒指，外型神似室內電話的線圈，讓許多網友看了直呼傻眼，並紛紛曬出戴上時尚戒指的「炫富照」，引起熱烈討論。

宅女小紅在臉書發出一張知名精品購物網站的截圖，為義大利某一精品品牌所販售的紫色戒指，定價新台幣1萬4500元。而實際點進該網站，可看見商品說明欄中寫道「如果你想要進一步改善自己的外觀，這款戒指就是不二選擇」。此外，同系列還有手環款，售價為3萬5100元。

不過，由於該枚戒指的外觀和辦公室常見的室內電話線圈幾乎一模一樣，讓宅女小紅無言以對，只留下兩個問號。許多網友則紛紛笑回「即便你只是一條電話線，也能創造身價的不同」、「有錢人樸實無華的小飾品」、「被富豪的想像嚇到了」、「突然覺得自己辦公室豪奢了起來」、「可惡，我辦公室用無線的」。

底下更有大批網友曬出自己纏上電話線圈的照片，直呼「沒想到我也走在時尚尖端」、「第一次可以炫富欸」、「我的還有不同色系」等；但也有民眾認真解釋「其實它材質不是塑膠，是琺瑯材質，然後一小塊銀飾」、「人家是鑲特殊琺瑯，還有做成項鍊」。

許多網友紛紛善出自己繞上電話線圈的照片，笑稱「走在時尚尖端」。圖擷自facebook
許多網友紛紛善出自己繞上電話線圈的照片，笑稱「走在時尚尖端」。圖擷自facebook

品牌 義大利 購物網 網紅

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