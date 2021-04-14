聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭乾涸見底！他在潭底拾獲一黑色機體 網回：手扒機無誤
日月潭近日因久旱不雨，正常水位的蓄水率已下滑至35%，日益乾涸下露出大片潭底，黃土龜裂情況嚴重。有網友分享，在見底的日月潭撿到不明黑色晶體，讓他好奇發問「這是傳說中的小黑金剛嗎？」
原PO於《爆廢1公社》上貼出一張照片，映入眼簾的背景是缺水嚴峻的日月潭底，可以看到一台經過潭水、黃土侵蝕的黑色機體，原PO興奮表示「我腦公好厲害喔！這是傳說中的小黑金剛嗎？」。有眼尖的網友跳出來解答，「這是一台無線電對講機…又名手扒雞」，而這台小古董是原PO夫婦在日月潭底撿到的。
網友留言揭開黑色機體的真面目，「無線電對講機，也可叫手扒機，搜尋手扒就有了」、「這個叫做對講機」、「這是無線電對講機，應該是辦活動的領隊或是船家掉的」、「這分明是對講機，黑金剛沒那麼小支啦！」
也有網友KUSO表示，「這可以呼叫宇宙艦隊的」、「原來是小黑金剛，我還以為是對講機」、「手扒雞無誤」、「爆破專用！」、「其實它是一把刮鬍刀」、「這是聯絡外星人用的」、「密碼按對…即可接通火星」、「恭喜您拾獲泡水的手扒機一支」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言