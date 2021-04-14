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日月潭乾涸見底！他在潭底拾獲一黑色機體 網回：手扒機無誤

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO夫婦在日月潭底撿到一支對講機。圖擷自爆廢1公社
原PO夫婦在日月潭底撿到一支對講機。圖擷自爆廢1公社

日月潭近日因久旱不雨，正常水位的蓄水率已下滑至35%，日益乾涸下露出大片潭底，黃土龜裂情況嚴重。有網友分享，在見底的日月潭撿到不明黑色晶體，讓他好奇發問「這是傳說中的小黑金剛嗎？」

原PO於《爆廢1公社》上貼出一張照片，映入眼簾的背景是缺水嚴峻的日月潭底，可以看到一台經過潭水、黃土侵蝕的黑色機體，原PO興奮表示「我腦公好厲害喔！這是傳說中的小黑金剛嗎？」。有眼尖的網友跳出來解答，「這是一台無線電對講機…又名手扒雞」，而這台小古董是原PO夫婦在日月潭底撿到的。

網友留言揭開黑色機體的真面目，「無線電對講機，也可叫手扒機，搜尋手扒就有了」、「這個叫做對講機」、「這是無線電對講機，應該是辦活動的領隊或是船家掉的」、「這分明是對講機，黑金剛沒那麼小支啦！」

也有網友KUSO表示，「這可以呼叫宇宙艦隊的」、「原來是小黑金剛，我還以為是對講機」、「手扒雞無誤」、「爆破專用！」、「其實它是一把刮鬍刀」、「這是聯絡外星人用的」、「密碼按對…即可接通火星」、「恭喜您拾獲泡水的手扒機一支」。

日月潭 解答

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