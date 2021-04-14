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名叫「丨丨」怎麼念？他自報姓名秒被3警包抄 遭疑證件造假

聯合新聞網 / 綜合報導
「蘇丨丨」因名字太特殊，在場眾人都不知該如何發音。 圖／截自《小明星大跟班》YouTube影片
「蘇丨丨」因名字太特殊，在場眾人都不知該如何發音。 圖／截自《小明星大跟班》YouTube影片

日前「鮭魚之亂」襲捲全台，不少人為吃免費壽司跟風改名，節目《小明星大跟班》便以「特殊取名」為題，邀請多位民眾分享姓名趣事，其中一位名為「丨丨」的男子，一亮出身分證就讓現場嘉賓全數傻眼，因為沒有人會念他的名字。

《小明星大跟班》此次除介紹跟風改名的「鮭魚名」外，也邀請多位姓名奇特的民眾上節目，其中一位男子撕下隱藏姓名的貼紙時，全場看著「蘇丨丨」3字傻眼驚呼「這是什麼」，隨後猜測發音為「槓槓」、「一一」、「直直」、「條條」、「支支」等，主持人Sandy更語出驚人喊出「蘇二索」，笑翻眾人。

「蘇丨丨」本人介紹，「丨」音同「滾」，是漢字部首之一。他表示由於當年預計在11月出生，爸爸隨意翻康熙字典時發現「丨丨」與「11」相似，便為他取名「丨丨」。除他以外，二姐也是因「6月6日」出生而被取名「六六」，但大哥、大姐就照族譜取名，不過兩人對名字都樂觀看待，蘇丨丨更爆料二姐因為名字「她滿紅的」。

蘇丨丨也分享曾因名字被「警察包圍」的往事。有次他趁著暑假到網咖玩遊戲，凌晨2點時遇到3人一組的警察前來巡邏，他因「戰況激烈」分身乏術，就將身分證交給警察自行查驗，卻因名字太特別被懷疑「證件是假的」，還要他不要鬧。

後來警察詢問他名字怎麼念，他隨口回答「滾」，卻被誤會是挑釁，後方2位警察立刻包圍上來，他才趕緊澄清「那個字叫滾，我不是叫你滾」，結束一場烏龍。雖然名字罕見，發音還容易被誤會，蘇丨丨卻沒有改名的意圖，更稱「我覺得很棒」，並表示未來想幫女兒取名為「蘇芙」。

警察 鮭魚 身分證

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