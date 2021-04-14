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友情萬歲！熱血外送員台北直衝合歡山 登海拔3000公尺送飲料

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員為了在高山工作的朋友，不惜騎上單程286公里，只為送杯飲料。 圖／翻攝自爆廢1公社
外送員為了在高山工作的朋友，不惜騎上單程286公里，只為送杯飲料。 圖／翻攝自爆廢1公社

美食外送興起後，迅速成為上班族或不便出門者愛用的服務之一，不過對遍遠地區來說，這仍是只聞聲響不見人影服務。近日有外送員分享自己為好友奔馳286公里到合歡山上送飲料的故事，讓網友直呼「友情無價」，同時他分享的山頂美照也令網友大為讚賞。

為了朋友能做到什麼程度？一名熊貓外送員發文表示，他特地騎重機從台北南下一路飛馳了286公里，直上海拔超過3000公尺的合歡山，就為了讓在高山工作的朋友能喝到山下的飲料，同時附上當晚拍到的夢幻星河證明的確「到此一遊」。

照片中除了「太魯閣國家公園」地標清晰可見，好天氣加持下也拍下呈淡淡紫色的壯麗銀河，絕美星空讓網友們紛紛留言讚嘆「好棒的風景，好好的朋友」、「熱血」、「為了朋友，百里送暖，真朋友啊」、「美到不枉此行」、「這星空太無敵了吧」，也有人笑說原PO只是「想騎車」。

不過由於原PO人在台北，卻能「跨區」接到合歡山的訂單，也讓部分網友質疑故事真實性。對此，故事中的「朋友」本人特地現身回應他的點單方式：「很簡單的，加他賴」，並且笑說飲料真的是他叫的，「我是壞朋友」。

合歡山 外送員 foodpanda

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