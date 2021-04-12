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只是想吃酸菜白肉鍋…他帶母上好市多「噴好幾千」 網笑：小看女人實力
美式大賣場「好市多」以商品種類多元深受國人喜愛，每次採買必定滿載而歸。近日一名網友發文分享因家人想吃酸菜白肉鍋前往採購，沒想到卻「荷包失守」，讓他哭笑不得，貼文引起網友熱議。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明因為媽媽一直想吃酸菜白肉鍋，前幾天便帶著媽媽去賣場採買，「原本只衝著酸白菜鍋去的，沒打算買什麼⋯但我錯了⋯帶著媽媽足足逛了一個半小時（不！！應該是媽媽帶著我⋯）」。
原PO哀嚎「小朋友飛走好幾張了」，更直問「是好市多太吸金，還是老媽太愛買？」，文末也認份歸納陪媽媽逛街的心得，「反正當兒子的，乖乖付錢就是了(淚灑)。對不起錢錢，我媽真的需要好市多的酷東西」。
貼文一出許多網友留言回覆，「啥，小朋友才飛幾張？上次跟我老媽去，我說隨便買，我媽上去後開口說，那買台電視吧。你老媽對你真好」、「是你太小看女人逛街的實力，尤其是資深的女人」、「她們說今天不買什麼，都是騙人的」、「媽媽想要的通通買單就對了」、「幫媽媽付錢是應該的啊，幹嘛淚灑」、「其實能夠帶媽媽或爸爸去開心購物是種幸福，請珍惜可以用鈔票買到讓她（他）開心的時光吧！」。
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