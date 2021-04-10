台南人吃碗粿加花生粉？在地人驚訝：第一次聽到

台灣是美食王國，各地都有不同的特色小吃，因此飲食文化也會有些許差異，有一名網友表示在台南吃碗粿的時候都會加花生粉，最近到高雄吃才發現他們加菜脯吃，覺得「相當神奇」，但台南在地人聽到她說台灣碗粿加花生粉也相當驚訝，紛紛表示「第一次聽到」。

一名女網友在臉書「爆廢1公社」發文說，在台南吃碗粿的時候都會加花生粉，第一次到高雄吃他們的碗粿，竟然是加菜脯，覺得相當神奇，一直以為碗粿就是要加花生粉，此文一出馬上引起網友熱議。

很多台南在地人驚訝，「我沒有吃過加花生粉的碗粿欸，不是肉粽才加花生粉嗎？」、「我台南人沒吃過加花生粉的碗粿」、「台南碗粿加花生粉？我在台南白活了40年」、「我從沒吃過台南碗粿+花生粉的」、「我倒是第一次聽到加花生粉的」。

也有一派人表示「碗糕一定要菜脯的啊！」、「加菜脯沒毛病，反而第一次聽到加花生粉的」、「雲林&台中，第一次聽到加花生粉的，都是加菜脯」、「北部加菜脯，或是沒加」、「屏東的碗粿是加菜脯和特調醬油膏，早上剛吃」。

原PO也解釋，因為自己小時候吃的那家店，老闆都是加花生粉，所以才會一直以為台南碗粿都要加花生粉，不過也有人支持原PO「台南是真的有+花生粉的」。