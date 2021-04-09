愛講「不好意思」很假？ 他嘆「有距離感」反遭嗆：比裝熟好

談到台灣人的常見對話用語，許多人都會聯想到「不好意思」四個字，台灣的「不好意思文化」，更時常被拿來分析其背後的意義和原因。而近日一名網友提出，他認為表達禮貌其實有用更恰當的詞可以替代，常說「不好意思」反而有距離感，話題一出，引起兩派意見熱議。

原PO在「批踢踢實業坊」發文表示，台灣人太容易把「不好意思」掛在嘴邊，尤其是餐飲服務業的員工，時常把這四個字當作禮貌發言的起手式，但他認為，明明有更恰當的說法，例如「您好」就是不錯的替換詞彙，他也直言，「不好意思」常讓人感到太過客氣，反而產生距離感，甚至「很假」。

該文底下湧入網友討論，支持原PO觀點的人留言直呼「語言癌真的好討厭」、「在台外國人也跟你有相同的疑問」、「應該有比不好意思更中性的詞」、「真的，我好容易不好意思，好困擾」；也有從事服務業的人現身說法，表示「客服做久了一些贅詞想改也改不掉，更別說顧客至上的服務業」。

不過，也有大批民眾持反對意見，紛紛直言「只是發語詞」、「客氣和距離就因為真的不熟啊」、「與其裝熟踩別人的線，一開始禮貌點還是比較安全」、「不覺得對陌生人客氣一點有什麼問題」、「不好意思就是打擾了，我覺得沒什麼不好的」、「各國語彙都有類似的用法」等，認為維持客氣用語並無不妥；此外，原PO也補充，他認為說出不好意思很卑微，既然雙方處於平等，他仍認為「沒有什麼不好意思的」。