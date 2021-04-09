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他揭台灣泡麵一大缺點 眾人認同：真的麻煩

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨台灣的泡麵調味包太多，貼文引起許多人的認同。圖／ingimage
有網友抱怨台灣的泡麵調味包太多，貼文引起許多人的認同。圖／ingimage

泡麵」自從發明以來，成為許多人心目中經濟又實惠的產品之一，只要加入熱水等待個幾分鐘就可以享用，快速又方便。許多國家也推出屬於當地特色的泡麵，台灣的泡麵更是遠近馳名，但有網友發文抱怨台灣泡麵的調味包太多，貼文讓其他人看了也很有感

原PO在PTT貼文比較台灣和其他國家的泡麵，他說日本泡麵幾乎沒有調味包，打開就發現調味料都已經撒在上面了，根本不用撕調味包，也沒有多餘的垃圾。

其他國家例如泰國、韓國，頂多一包或兩包調味料，反觀台灣就特別多，有些泡麵還可以達到3包甚至4包，讓他不禁想問「台灣泡麵調味包是否太多了？有沒有這方面的卦？」

有網友看了也很有共鳴，「不加又好浪費」、「台灣應該要朝向調味料只有粉的泡麵」、「應該學國外打開倒水，不用再撕調味料」、「對啊，好麻煩，每包都在那邊擠」、「油包用剪的沾到剪刀，用撕的沾到手，粉包有時候卡在角落打開直接灑出來」、「粉調好直接弄在麵上，油包附在外面」。

不過也有人不以為然，「你是不是沒吃過螺獅粉？調味包8件起跳」、「日本有包的也很多好嗎？沒包都是便宜的麵」、「油包分開能更好保存，粉包分開是能自己調整鹹淡，又不是每個人吃個泡麵都會把粉全倒好倒滿」、「日本的很多都有分開包啊，你都買沒料的喔？」

泡麵 PTT

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