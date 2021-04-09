一碗牛肉麵不到50元！他驚呼「有鬼吧」 真相曝光網讚好吃

台灣美食小吃多不勝數，牛肉麵就是其中之一，不論紅燒或清燉，美味湯頭加上多汁牛肉和Q彈麵條，是許多老饕的最愛，不過一碗牛肉麵價格中等，通常90、100元起跳，甚至還有一碗上萬元。一名網友日前吃飯時，竟發現菜單上的價格便宜到讓人吃驚，一碗牛肉麵也只要25元，讓他直呼「25元牛肉麵是鬼吧？」

這名網友在《Dcard》貼出多張照片，從餐桌上可看到有牛肉麵、排骨飯便當、水餃、小菜等等，他說小碗半筋半肉牛肉麵才25元，大碗45元，都比泡麵還便宜，而且筋充滿膠質，肉質很嫩、入口即化，讓原PO讚譽有加。

除此之外，滷肉飯10元、排骨飯49元，都比市面上的價格便宜許多，從菜單上更能看到最貴的品項絕對不會超過50元，還有港式點心也只是15到30元左右，讓原PO驚訝不已。

不過答案揭曉，原PO其實是和朋友去KTV唱歌，而這些餐點是KTV裡的餐廳食物，也因此價格比市面上還便宜。原PO吃得很開心，笑說「真的好佛喔…之前都傻傻的在包廂點吃的，以後餓了還是下來吃好了，吃得好滿足」。

貼文一出引起熱烈討論，「根本不是一般餐廳，一般餐廳這樣賣早倒了」、「因為老闆想用便宜的價錢養學生客，希望大家以後出社會也能常常來消費」、「本業是餐廳啊，副業才是KTV」、「真的超讚，很多時候夜唱都是為了吃東西」、「冰火菠蘿油超級好吃」、「他的火雞肉飯我到現在還會為了吃進去唱歌」。