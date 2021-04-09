快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一碗牛肉麵不到50元！他驚呼「有鬼吧」 真相曝光網讚好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前吃到一碗不到50元牛肉麵，菜單上的價格更是便宜，讓他驚訝不已。 圖／翻攝自《Dcard》
一名網友日前吃到一碗不到50元牛肉麵，菜單上的價格更是便宜，讓他驚訝不已。 圖／翻攝自《Dcard》

台灣美食小吃多不勝數，牛肉麵就是其中之一，不論紅燒或清燉，美味湯頭加上多汁牛肉和Q彈麵條，是許多老饕的最愛，不過一碗牛肉麵價格中等，通常90、100元起跳，甚至還有一碗上萬元。一名網友日前吃飯時，竟發現菜單上的價格便宜到讓人吃驚，一碗牛肉麵也只要25元，讓他直呼「25元牛肉麵是鬼吧？」

這名網友在《Dcard》貼出多張照片，從餐桌上可看到有牛肉麵、排骨飯便當、水餃、小菜等等，他說小碗半筋半肉牛肉麵才25元，大碗45元，都比泡麵還便宜，而且筋充滿膠質，肉質很嫩、入口即化，讓原PO讚譽有加。

除此之外，滷肉飯10元、排骨飯49元，都比市面上的價格便宜許多，從菜單上更能看到最貴的品項絕對不會超過50元，還有港式點心也只是15到30元左右，讓原PO驚訝不已。

不過答案揭曉，原PO其實是和朋友去KTV唱歌，而這些餐點是KTV裡的餐廳食物，也因此價格比市面上還便宜。原PO吃得很開心，笑說「真的好佛喔…之前都傻傻的在包廂點吃的，以後餓了還是下來吃好了，吃得好滿足」。

貼文一出引起熱烈討論，「根本不是一般餐廳，一般餐廳這樣賣早倒了」、「因為老闆想用便宜的價錢養學生客，希望大家以後出社會也能常常來消費」、「本業是餐廳啊，副業才是KTV」、「真的超讚，很多時候夜唱都是為了吃東西」、「冰火菠蘿油超級好吃」、「他的火雞肉飯我到現在還會為了吃進去唱歌」。

Dcard 牛肉麵 KTV

延伸閱讀

沙茶醬原是「舶來品」？台灣沙茶醬的前世今生

KTV歡唱走錯包廂踹錯門 男遭捅兩刀身亡

牛肉麵吃一半驚見「水龍頭」 全網傻眼直呼：好噁！

重現眷村好滋味！台中濃郁系牛肉麵 湯濃肉大塊&人情味滿分

相關新聞

愛講「不好意思」很假？ 他嘆「有距離感」反遭嗆：比裝熟好

談到台灣人的常見對話用語，許多人都會聯想到「不好意思」四個字，台灣的「不好意思文化」，更時常被拿來分析其背後的意義和原因。而近日一名網友提出，他認為表達禮貌其實有用更恰當的詞可以替代，常說「不好意思」反而有距離感，話題一出，引起兩派意見熱議。

深夜外送2杯手搖飲 女客人一句話讓他好暖心

不論日曬雨淋，外送員為了拚生計努力接單，多少也會遇到讓人印象深刻的狀況。有位外送員PO文分享日前深夜送了兩杯飲料，過程中費了一點功夫才將飲料送交到女客人手上，沒想到對方一句話讓他聽了超暖心，貼文一出羨煞許多人。

領餐單號「4444」竟送到醫院安息室 下一單地址讓他更是崩潰

當外送員時間自由彈性，進入這行業的門檻也不高，因此吸引許多人加入，也常看到有人在網路上分享自己遇到的難忘狀況。一名外送員在臉書透露日前接到一張訂單竟然是要送到醫院安息室，沒想到下一張訂單的地址讓他看了差點崩潰，直呼「跑單跑到頭皮發麻、背脊涼颼颼」。

他揭台灣泡麵一大缺點 眾人認同：真的麻煩

「泡麵」自從發明以來，成為許多人心目中經濟又實惠的產品之一，只要加入熱水等待個幾分鐘就可以享用，快速又方便。許多國家也推出屬於當地特色的泡麵，台灣的泡麵更是遠近馳名，但有網友發文抱怨台灣泡麵的調味包太多，貼文讓其他人看了也很有感。

一碗牛肉麵不到50元！他驚呼「有鬼吧」 真相曝光網讚好吃

台灣美食小吃多不勝數，牛肉麵就是其中之一，不論紅燒或清燉，美味湯頭加上多汁牛肉和Q彈麵條，是許多老饕的最愛，不過一碗牛肉麵價格中等，通常90、100元起跳，甚至還有一碗上萬元。一名網友日前吃飯時，竟發現菜單上的價格便宜到讓人吃驚，一碗牛肉麵也只要25元，讓他直呼「25元牛肉麵是鬼吧？」

外帶小火鍋怕灑！ 店家這「貼心設計」令他好感度爆棚

不少民眾愛吃火鍋，香濃的湯底搭配上豐富的底料、蔬菜等，在冷冷的夜晚享用十分滿足。有網友分享，他外帶小火鍋當晚餐，打開享用時發現店家的「貼心設計」，令他衷心地表示「直接好感度上升」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。