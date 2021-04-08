聽新聞
test
0:00 / 0:00
他忘澆水讓阿公的盆栽枯死 百萬身價曝光網喊：一台賓士飛了
許多民眾會栽種珍貴的物種、植物，除了培養嗜好、修身養性，植栽也可美化環境，還能讓物種長存，但如照顧不當可是會導致珍貴的植物凋零。有網友分享，阿公生前留下一棵植物給他照顧，但他卻忘了澆水導致枯萎，該物種身份曝光後令原PO後悔不已。
一名網友於《爆廢1公社》上發文分享，阿公生前留下了一棵植物，並向他叮囑「這棵不少錢，要好好照顧」，但原PO因生活忙碌一不小心便疏於照顧，忘記澆水，等他發現時，植物卻早已乾枯。他將乾枯的植物拍照並上網詢問「請問這真的很貴嗎？」，有內行人解答「這是黑松老樹盆景，肯定百萬起跳」。
有專業網友留言表示，「看這種粗度跟白骨是真的不便宜啊」、「黑松老樹盆景在市場上不便宜…」、「門前有棵松，賺錢真輕鬆」、「黑松！我就覺得是松樹科…還是黑松老樹盆景。真的很浪費一棵好樹」、「好可惜，一台車沒了」、「一台賓士枯掉了」。
也有網友提出建議挽救，「竟然把寶活活渴死，現在不能直接曬太陽，用細水噴幾下置於陰涼處，看看還能不能長根出來」、「試試澆水，然後加點竹醋液，可能還有救」、「可以找找專業人士，看看還有沒有救」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言