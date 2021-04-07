快訊

影╱國三南下碧潭隧道小貨車翻車起火兩人傷 車陣回堵1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他迷上料理煎餃卻燒焦鏟不起來 內行人揭1秘訣保證零失敗

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友提到自己最近迷上做煎餃，然而都是焦黑收場。 圖／翻攝自Dcard
有網友提到自己最近迷上做煎餃，然而都是焦黑收場。 圖／翻攝自Dcard

煎餃是不少國人愛吃的美食之一，酥脆的外皮一口咬下，鮮美多汁的內餡齒頰留香。日前有網友提到自己最近迷上做煎餃，然而都是焦黑收場，因此發文求助想知道問題出在哪裡，竟釣出內行人分享「不敗關鍵」。

該名網友在Dcard發文表示，自己最近沉迷上做冰晶餃子，會遵照網路上的做法「調5克玉米粉兌上200ml的水當作麵粉水」，然後在鍋裡放一點油加熱後再把冷凍水餃放下去煎一下，接著倒水下去然後開中火上蓋，等到聲音變小了再轉小火，等待底部的麵粉變金黃色。

原PO表示，自己之前試做煎餃都有成功，不過最近兩次都遇到麵皮燒焦鏟不起來的窘境。原PO以為是跟火候大小有關，因此第二次就全程用小火煎，結果還是燒焦，只好發文詢問「是因為鍋子燒焦過後被我刷過失去不沾的效果，還是麵粉和水的比例問題」？

貼文曝光後，不少網友跳出來回應說「（原PO用的）這種鍋不是拼技術嗎？」，直言用不鏽鋼鍋煎餃子就算再有技術一樣會燒焦，「不鏽鋼鍋適合煮湯炒菜而已」。也有網友分享「我自己做的時候麵粉水都會加一點油」、「麵粉水改用太白粉水比較不會焦」、「我會習慣把鍋子轉來轉去，感覺受熱比較均勻，比較不會燒焦」。

有內行人跳出來表示「不沾鍋隨便搞都成功，關火鍋子冷卻5~10分鐘抖一下就滑下來了」、「之前也是用不鏽鋼鍋做煎餃，發現很容易焦或黏鍋，後來改用不沾鍋就每次都成功」、「我自己用不沾鍋開中小火，是蠻難失敗的」、「如果不是不沾鍋，可以試試看熱鍋冷油的方法，會有不沾鍋的效果喔」！

Dcard

相關新聞

飯店房一晚標價少了個0 他拒絕取消網友看法兩極

網路購物因標價由後台人為操作，經常有標錯價位的問題糾紛，日前連鎖餐廳的蛋塔之亂、超商的衛生紙之亂比比皆是，如何妥善處理也是令人傷透腦筋。有網友分享，日前於網路預訂一間四人家庭房，因櫃檯標價失誤少了一個零，櫃檯竟要求取消訂單，令原PO甚感不解。

他忘澆水讓阿公的盆栽枯死 百萬身價曝光網喊：一台賓士飛了

許多民眾會栽種珍貴的物種、植物，除了培養嗜好、修身養性，植栽也可美化環境，還能讓物種長存，但如照顧不當可是會導致珍貴的植物凋零。有網友分享，阿公生前留下一棵植物給他照顧，但他卻忘了澆水導致枯萎，該物種身份曝光後令原PO後悔不已。

他一看訂單名「花開幸福」秒棄單！ 同行神回：根本花落悲劇

外送平台崛起，民眾在家點點手指下單即可享用美味食品，近日也有店家看準商機，讓平時宅配的蛋糕、糕點利用外送平台運送。有外送員分享，自己接獲一筆訂單，內容物名為「花開幸福」，令他嚇得急忙棄單。

不要在平交道做這些事！網友看告示牌笑了：奧運選手都辦不到

行人穿越平交道是一件危險的事情，因此不少平交道設立的地方，都會有看板警告。而日本最近有一處的平交道看板，就因為強烈的設計風格，引起網友們的瘋傳。

不怕塞水管！這包粉讓泡麵湯變「可燃垃圾」 網驚呼：快開賣

泡麵雖然是隨手可得的方便食物，不過每次吃完泡麵之後，剩下的湯汁該怎麼處理總是個問題。畢竟倒掉容易造成排水管堵塞，全喝光又對身體不健康。不過近來就有日本業者想出對策，開發出專門處理泡麵湯的產品。

被鄰居強塞鈔票嚇到拔腿就跑 他分享租屋日常網笑跪：想要一個阿婆

俗話說「遠親不如近鄰」，在外租屋不只要慎選房東、注意房屋狀況外，和鄰居打好關係也很重要。有民眾分享與鄰居阿婆的故事，從初此相遇被對方的行李擋住去路，到後來一見面就被塞錢、發紅包，「促咪」的發展讓網友大呼「故事好暖」、「阿婆超可愛」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。