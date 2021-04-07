曬最有價值的卡！ 她PO照「炫富」引1.4萬人狂讚：好有愛

隨著科技進步，不少卡片都已將晶片嵌入其中，以提供更多元化的用途，包含身分證、健保卡及銀行信用卡等。而近日一名網友曬出一張卡片，宣稱是來「炫富」、展現自己最有價值的一張卡，沒想到竟是張樸素、毫無多元用途的「器官捐贈同意卡」，引來網友獻上讚美。

一名女網友在臉書「爆廢1公社」發文問道「可以蓋炫富樓嗎？」，並附上一張照片，指出這是自己手中最有價值的一張卡片。不過，照片中的卡片，並非顯示身價的黑卡，也非優惠超值的信用卡，更不是身分特殊的證件，而是一張器官捐贈同意卡。

該文一出，引來網友踴躍留言，紛紛稱讚「每次看到這個都會心一笑」、「已登錄！美好的延續」、「我看過最富有的一層樓」、「看到滿滿的愛」、「價值連城」；還有大批網友也跟著「炫富」，曬出自己的同意卡，直呼「20歲那年就簽了」、「給自己的生日禮物」、「我也有器官捐贈卡，已註記健保卡裡」等，留言區一陣暖心。

根據中華民國器官捐贈協會官網說明，所謂器官捐贈，指的是當一個人不幸腦死時，將身上的良好器官或組織，以無償方式捐贈給急需移植的患者；若民眾有意願，可以至器官捐贈協會、器官移植中心、全國各醫院和衛生所等服務窗口，索取「器官捐贈同意書」後簽署寄回，並申請註記器官捐贈意願於健保IC卡。