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防蚊神器！淘寶推「好罩頭蚊帳」熱賣 網毒舌：超像瞻仰遺容　

香港01 / 卡洛兒
一名網友日前在FB社團「淘寶開心share」分享「好罩頭蚊帳」商品資訊與圖片，被毒蛇網友笑說「超像瞻仰遺容」。圖／翻攝自淘寶。
一名網友日前在FB社團「淘寶開心share」分享「好罩頭蚊帳」商品資訊與圖片，被毒蛇網友笑說「超像瞻仰遺容」。圖／翻攝自淘寶。

天氣漸漸熱起來，蚊蟲又再出動，相信不少人在夜間睡覺時，都飽受耳邊的「嗡嗡聲」困擾。「沒有淘不到，只有想不到」的淘寶近日就有名為「好罩頭蚊帳」熱賣，蚊罩四四方方，剛好只遮蓋到單人的頭部。網友一見產品照即爆笑，直言「超像瞻仰遺容」，適逢清明節臨近，有人更誤會是殯儀業的新產品。

有網友日前將「好罩頭蚊帳」的產品照轉發至facebook群組「淘寶開心share」，稱「見到長相就想笑」，只見圖中的男子平躺在床上雙眼緊閉，粉紅色有網正方體蚊罩則架在他的頭上，與傳統以一大片蚊紗圍在床邊的做法截然不同。產品亦標榜是「最小迷你蚊帳」，適合在外留宿或露營時攜帶，又指特製網底可平放床上，即使翻睡都不怕掉到床下。每個蚊罩售價約33元人民幣（約143新台幣）。

網友看完產品介紹後大讚「淘寶真的超乎你想像」，表示帶去旅遊登山相當實用，但也有部分網友質疑蚊帳的效用，認為睡覺時若身體露在蚊帳外壓力更大，「如果飛進去一隻就完蛋了」、「蚊子不一定都叮臉，有的喜歡叮腳趾、腳底板」。也有毒舌網友笑言，乍看之下還以為是殯儀用品，「也太像瞻仰遺容了吧」、「呸不要亂觸霉頭」。

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文章授權轉載自《香港01》

淘寶 蚊子

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