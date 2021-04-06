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空調要選專冷還是冷暖兩用？網友一面倒推「它」：北部必備

聯合新聞網 / 綜合報導
居住在北部的網友想添購新空調，卻猶豫該買專冷型還是冷暖兩用的機種。示意圖／Ingimage
居住在北部的網友想添購新空調，卻猶豫該買專冷型還是冷暖兩用的機種。示意圖／Ingimage

近來台灣的天氣越發不穩定，夏天變得比往常熱、冬天也愈來愈冷，若沒有冷氣或暖器輔助，生活真的很難熬。一名居住在北部的網友欲添購新家電，便提問價差2千究竟該買冷氣還是冷暖兩用機呢？文章引發討論，多數網友都建議添購冷暖兩用的機種，更直言「省這種錢，真的別笑死人」。

原PO在PTT發文詢問「冷氣要買冷暖嗎？」，他在文中提到自己是北部人，最近家中要買新冷氣，他便前往賣場比價，赫然發現冷暖空調較一般空調貴，兩者價差大約在2千元附近，原PO猶豫究竟該如何下手，便詢問廣大網友的意見。

文章引發熱烈討論，多數網友都支持添購「冷暖氣機」，「必備，省這種錢真的別笑死人」、「才兩千，當然直上」、「一定買！冬天好用，尤其有老人小孩」、「住北部買冷暖才正確，寒流來暖氣爽吹」，但也有人持不同看法，「買冷暖多一個壓縮機貴那麼多，一年用沒幾次浪費錢」、「說真的，冷暖容易壞」、「台灣沒有冷到要開暖氣」。

網友也提出各自的看法，多數人認為省2千元改買電暖器替代並非明智之舉，「買電暖器還不只2000」、「等你花上萬買電暖器還不怎麼夠力，就會後悔沒花2千」、「變頻冷暖吹下去整間都是暖的，電暖器比起來根本垃圾」、「電暖器貴又沒用，還會被曬傷，冷暖屌打」。

PTT

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