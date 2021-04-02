快訊

太魯閣號出軌重傷集中7、8節車廂 搜救隊：都扭曲變形了

48人死亡！40具遺體待送 特搜隊破壞太魯閣號車體搶救

她搭捷運幾十年常遇2種鳥事 網友們有同感「不只如此」

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運是許多通勤族的首選，但乘客多狀況也多，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照
捷運是許多通勤族的首選，但乘客多狀況也多，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照

捷運是相當便捷的大眾運輸工具，費用低廉又方便快速，是許多民眾上下班或上下課通勤的最佳選擇，但乘客多難免狀況就多，一名女網友貼文抱怨搭捷運這麼久，有兩種狀況最讓她受不了，貼文一出讓其他人也心有戚戚焉。

原PO在《Dcard》寫道搭捷運幾十年了，每天總是會重複遇到讓人翻白眼的事情，她大致歸類成兩種，第一是「永遠不會先下後上」。她說捷運每次都會宣導要「先下後上」，本來以為這種情況會改善，但事實證明並非如此。原PO說每次要下車時，門一開馬上就有搶著要上車的乘客排山倒海湧入，讓她得突破重圍才能下車，無奈的說「我到底是坐捷運還是在打怪升級？」

原PO還說在月台等車時，若站第一個想等其他乘客先下車，但排在後面的人就會拚命地往前推，直接把她當人肉盾牌擠進去，讓她忍不住大罵「先下後上啦」。

第二「當全世界是空氣的情侶」，原PO不介意情侶們在車上牽手、親嘴等親密舉動，但有些人會將整個身體靠在桿子上，讓她看不下去，「是當其他人不需要抓桿子嗎？」原PO還看過有情侶靠在車廂旁邊玻璃板，男友就當人肉座椅擋在門口，或者搭手扶梯時抓另一半的屁股，這都讓她看了很傻眼。

網友們看了也很有同感，還有人分享搭車時最討厭的狀況，「還有那種真的沒位子硬要上車的人」、「討厭那種明明裡面還有很多空間，卻因為貪圖自己方便不願意往內部走，硬要站在出入口的人，其他乘客都不能上車」、「還有那種不照排隊路線排隊的人」、「大聲講電話，還有聽音樂不戴耳機的中年人」、「最討厭不先下後上的人，以及明明還沒到站或門還沒開就一直往外擠的人」。

捷運

延伸閱讀

中捷帶動商機 沿線店家現人潮

影／台中總站夜市4／3重新開張！網友：坐捷運逛起來！

台大師大雙人文，公園水岸雙首排，人生唯一「自慢藏」

博屋瑪國小學童體驗搭捷運 著傳統服飾萌樣成焦點

相關新聞

她搭捷運幾十年常遇2種鳥事 網友們有同感「不只如此」

捷運是相當便捷的大眾運輸工具，費用低廉又方便快速，是許多民眾上下班或上下課通勤的最佳選擇，但乘客多難免狀況就多，一名女網友貼文抱怨搭捷運這麼久，有兩種狀況最讓她受不了，貼文一出讓其他人也心有戚戚焉。

批燒餅油條不搭！ 外國網紅吃台灣早餐傻眼：你們居然會吃

泰籍華裔網紅「Alizabeth娘娘」常以幽默口吻評比台灣飲食，吸引不少粉絲觀看，而近日他在最新上傳的影片中，評點台灣的各式早餐，其中，對於鐵板麵、蛋餅和燒餅油條等食物，他感到相當不滿，除了直言「不好吃、不喜歡」，他也驚呼「台灣人竟然會吃這種東西」，引起討論。

問高山「奇特果實」身分 網歪樓曝：發現知名零食原料

不少人在登山時，都會注意到平時較少看見的植物，近日一名網友就分享，自己在高山上的草叢發現了外形奇特的果實，吃下肚後身體無恙，隨後他也附上照片，好奇詢問果實的真實身分，而不少網友一看到樣貌，歪樓直呼是知名零食「真魷味」的原料。

嚇阻民眾亂丟垃圾 這張警告標語讓人看了噴飯

多數民眾都很有公德心，不隨意亂丟垃圾，但仍然有少數人貪一時方便，隨意製造髒亂，也因此可以看到有些牆壁會張貼警告標語，盼遏止歪風。有網友在一處鐵皮牆上看到一張告示，但卻不是以罰款或報警來嚇阻，反而詛咒的方式讓人看了笑到噴飯。

中年人當外送員越來越多？ 網點出2關鍵：真的可怕

因為門檻低、工作彈性自由，吸引許多人投入外送這個行業，而多數人對於外送員的印象大多是年輕很輕，但有網友在PTT發文表示他接觸過的外送員有許多年紀都偏大，讓他好奇的詢問「怎麼送外送的都是中年人？」

握拳頭算大小月讓老公驚呆 勾起網友回憶「還要唸口訣」

一年12個月中，每個月有大小月之分，天數也不一樣，要怎麼樣才能記得哪一個月是大月或小月呢？一名女網友在臉書PO文寫道，她教老公一個方法來分辨大小月，沒想到老公相當驚訝，還表示沒聽過這種方式，貼文也讓許多網友直呼「我也會欸」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。