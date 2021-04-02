她搭捷運幾十年常遇2種鳥事 網友們有同感「不只如此」

捷運是相當便捷的大眾運輸工具，費用低廉又方便快速，是許多民眾上下班或上下課通勤的最佳選擇，但乘客多難免狀況就多，一名女網友貼文抱怨搭捷運這麼久，有兩種狀況最讓她受不了，貼文一出讓其他人也心有戚戚焉。

原PO在《Dcard》寫道搭捷運幾十年了，每天總是會重複遇到讓人翻白眼的事情，她大致歸類成兩種，第一是「永遠不會先下後上」。她說捷運每次都會宣導要「先下後上」，本來以為這種情況會改善，但事實證明並非如此。原PO說每次要下車時，門一開馬上就有搶著要上車的乘客排山倒海湧入，讓她得突破重圍才能下車，無奈的說「我到底是坐捷運還是在打怪升級？」

原PO還說在月台等車時，若站第一個想等其他乘客先下車，但排在後面的人就會拚命地往前推，直接把她當人肉盾牌擠進去，讓她忍不住大罵「先下後上啦」。

第二「當全世界是空氣的情侶」，原PO不介意情侶們在車上牽手、親嘴等親密舉動，但有些人會將整個身體靠在桿子上，讓她看不下去，「是當其他人不需要抓桿子嗎？」原PO還看過有情侶靠在車廂旁邊玻璃板，男友就當人肉座椅擋在門口，或者搭手扶梯時抓另一半的屁股，這都讓她看了很傻眼。

網友們看了也很有同感，還有人分享搭車時最討厭的狀況，「還有那種真的沒位子硬要上車的人」、「討厭那種明明裡面還有很多空間，卻因為貪圖自己方便不願意往內部走，硬要站在出入口的人，其他乘客都不能上車」、「還有那種不照排隊路線排隊的人」、「大聲講電話，還有聽音樂不戴耳機的中年人」、「最討厭不先下後上的人，以及明明還沒到站或門還沒開就一直往外擠的人」。