跟上時事！神人爸畫小熊維尼「全身湯瑪士」 網笑：欠嗆欠嗆

跟超商店員爆發口角的「愛馬仕姐」吳女，近日在網路PO影片想要公審店員，沒想到反被撻伐，網路上也流傳各種她的負面消息。而時常在女兒聯絡簿上畫畫的神人「林爸爸」也跟上這波時事，昨（31）日在粉專《林爸爸簽聯絡簿啦》貼出新作，可以看到小熊「維尼」身穿「湯瑪士小火車」的服裝，揶揄卻又帶有可愛意味，讓網友紛紛轉發。

大玩諧音梗，林爸爸這次用「維尼」象徵愛馬仕姐的名字「維妮」，用「湯瑪士」象徵「愛馬仕」，黃色小熊搭配口白「我全身都是湯瑪士！」瞬間引起網友注意。林爸爸也在文章裡幽默寫下愛馬仕姐的金句，「第二件是什麼？第二件是什麼啊？」

貼文一出，網友也笑說，「林爸爸很懂時事！買不起愛馬仕，但家裡倒是很多湯瑪士」、「那瑪士你很會打官司嗎？」、「維尼太可愛了～但是全身都是湯瑪士也太可怕，好多眼睛」、「第二件打到骨折」、「有夠時事啦，全身湯瑪士是不是欠嗆欠嗆」。文章發布約19個小時，讚數近7000，還有146則留言、76次分享，人氣相當驚人。

吳女日前因要詢問超商店員「巧克力第二件折扣」的活動，對方請她稍等並先幫其他客人結帳，疑因此不滿，並爆氣錄影，過程中言語充滿挑釁，還動手去碰店員胸前的名牌，並嗆聲「沒關係妳告我啊，我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差」，想不到真的被告上法院。據了解，吳女也打算對該名店員提告，但提告案由未多加說明。

林爸爸粉專：《林爸爸簽聯絡簿啦》

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