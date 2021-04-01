機車上有蛇！龜殼花探頭說嗨令他嚇瘋急拆車 全網震驚

天氣回暖春季來臨，許多昆蟲、爬蟲類也都開始耕耘、覓食，鄰近山區越來越多物種出沒。有機車騎士分享，他日前發現竟有「蛇」鑽入車殼內，讓他驚嚇不已，趕緊求助車行及消防局，最終安全落幕。

一名機車騎士於臉書社團《我是東湖人》中貼出幾張照片，只見機車的踏墊及車殼均被拆除，而消防員正小心翼翼的從繁雜的機車零件中「拘捕」毒蛇，將牠安置於罐子中，並無傷亡。原先緊張萬分的原PO最後也幽默道「展現東湖完美的生態。春夏交替，用車時多注意有無奇妙生物在你車裡」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

原PO請車行拆開車殼，並交由消防員對龜殼花進行救援。圖擷自 我是東湖人

有網友詼諧表示，「大蛇丸本人？」、「機車上有蛇！」、「這…該不該跳車」、「這真的很難淡定耶！」、「好可怕！」、「天啊…看到手腳發麻」、「很扯」、「哇喔，是龜殼花欸，現在已經不常見了，選你的車也算是有緣分了」、「是福不是禍，是禍躲不過，東湖四周都山，其實牠比你更害怕...」。

也有網友分享親身經歷，只見一條小蛇悠閒的匍匐在雨刷上，網友直言「嚇得直接將車開到消防局去…結果消防員看到沒抓到，只好膽戰心驚的開車一週」。最後原PO也於文末呼籲，「別怕！你不抓牠、攻擊牠，也就應該不會攻擊你了」。