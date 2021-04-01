快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車上有蛇！龜殼花探頭說嗨令他嚇瘋急拆車 全網震驚

聯合新聞網 / 綜合報導
消防員小心翼翼的將龜殼花夾入罐中。圖擷自我是東湖人
消防員小心翼翼的將龜殼花夾入罐中。圖擷自我是東湖人

天氣回暖春季來臨，許多昆蟲、爬蟲類也都開始耕耘、覓食，鄰近山區越來越多物種出沒。有機車騎士分享，他日前發現竟有「蛇」鑽入車殼內，讓他驚嚇不已，趕緊求助車行及消防局，最終安全落幕。

一名機車騎士於臉書社團《我是東湖人》中貼出幾張照片，只見機車的踏墊及車殼均被拆除，而消防員正小心翼翼的從繁雜的機車零件中「拘捕」毒蛇，將牠安置於罐子中，並無傷亡。原先緊張萬分的原PO最後也幽默道「展現東湖完美的生態。春夏交替，用車時多注意有無奇妙生物在你車裡」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

原PO請車行拆開車殼，並交由消防員對龜殼花進行救援。圖擷自我是東湖人
原PO請車行拆開車殼，並交由消防員對龜殼花進行救援。圖擷自我是東湖人

有網友詼諧表示，「大蛇丸本人？」、「機車上有蛇！」、「這…該不該跳車」、「這真的很難淡定耶！」、「好可怕！」、「天啊…看到手腳發麻」、「很扯」、「哇喔，是龜殼花欸，現在已經不常見了，選你的車也算是有緣分了」、「是福不是禍，是禍躲不過，東湖四周都山，其實牠比你更害怕...」。

也有網友分享親身經歷，只見一條小蛇悠閒的匍匐在雨刷上，網友直言「嚇得直接將車開到消防局去…結果消防員看到沒抓到，只好膽戰心驚的開車一週」。最後原PO也於文末呼籲，「別怕！你不抓牠、攻擊牠，也就應該不會攻擊你了」。

機車騎士 消防員

延伸閱讀

電費超貴！她檢查租屋處發現「魔鬼細節」秒變臉：被坑一整年

她買自助餐「白飯配肉汁」批老闆收錢 過程曝光引兩方論戰

牛肉麵吃一半驚見「水龍頭」 全網傻眼直呼：好噁！

以前沒導航怎開車？ 網曝「大功臣」：檳榔西施根本超強GPS

相關新聞

機車上有蛇！龜殼花探頭說嗨令他嚇瘋急拆車 全網震驚

天氣回暖春季來臨，許多昆蟲、爬蟲類也都開始耕耘、覓食，鄰近山區越來越多物種出沒。有機車騎士分享，他日前發現竟有「蛇」鑽入車殼內，讓他驚嚇不已，趕緊求助車行及消防局，最終安全落幕。

戴手套碰食材才衛生？他舉3例曝真相 網：終於有人發現

對於一間餐廳的評價好壞，不少民眾都會將環境衛生納入考量，若店家接觸食材時戴上手套，似乎也會給人比較乾淨的感受。不過，一名網友透過分享3個實例，指出「戴手套其實更髒」，不少網友看了也紛紛表示同意，直呼「終於有人發現了！」

櫃姐女友轉職精油按摩月入13萬 他提質疑引兩方論戰

近年來台灣物價、房價高漲，不少民眾賺錢打拚只為了圓「買房夢」，也越來越多人斜槓創業、開闢新的職業道路。有網友分享，女友原為彩妝櫃姐，今年初決定創業開創個人工作室，服務項目為「精油按摩」，目前月入超過10萬元，這卻令身為男友的他十分擔憂，引起網友熱議。

退伍後最實用技能？ 過來人詳列3項：受用無窮

台灣目前兵役規範中，規定民國83年以後出生的役男，一律須服4個月的軍事訓練，以提升軍事基本技能，而當兵期間的回憶，也是許多男性每每聚會時便會談起的話題。近日一名網友就好奇問道「退伍後最實用的技能是什麼？」，引起網友一番熱論。

買了「生」乳卻遲遲不喝！ 原因曝光網笑翻：這是人才

牛奶富含大量的鈣，為構成骨骼、肌肉的重要成分，且可補充人體必須的多種營養成分。有網友分享，與朋友一同買了「生乳」回家享用，但對方卻遲遲未拆封飲用，原因曝光令她笑稱「怎麼這麼天兵」。

兒時去迪士尼像夢一樣！長大後卻無感 女嘆「快樂被偷走」

許多人都認為天真的孩童時期最美好，只要小小的糖果就可以滿足很久，而長大後發現慾望與煩惱越來越多，快樂的時間卻越來越少。一名網友發文哀嘆「小時後的快樂被偷走」，她表示即便長大後有能力滿足自己的慾望，卻沒有辦法買到快樂，貼文引起網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。