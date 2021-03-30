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她不懂長輩為何愛吃辦桌？ 網分析原因：重點不是要打包

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友不懂為何長輩總是喜歡吃辦桌菜，貼文一出引起其他人熱烈討論。 示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友不懂為何長輩總是喜歡吃辦桌菜，貼文一出引起其他人熱烈討論。 示意圖／聯合報系資料照片

辦桌」是台灣傳統的宴客方式，不論喜宴、廟會都可看到多張大圓桌坐著滿滿的賓客，總舖師展現廚藝獻上道道佳餚，但隨著時代演進，辦桌習俗漸漸被高檔餐廳給取代，一名女網友就在PTT發文表示每次和親戚聚餐時，對於辦桌菜色總是不敢恭維，而且長輩總是喜歡將菜餚打包回家，這讓她覺得很反感，不懂為何老人家這麼喜歡吃辦桌菜，貼文引起網友們的激辯。

原PO說每次只要一到連假時，總是免不了和親戚痛苦的聚餐，除了得聽他們碎唸逼問之外，還有那些恐怖的辦桌菜色，「每一樣既難吃份量又多到靠北，甚至還對辦桌菜的『菜尾』引以為傲，說穿了就是可以打包廚餘回去給家人吃所謂的『好料』，然後就是躲不掉的萬年佛跳牆魚翅羹湯」。

原PO只要一聽到長輩說要一起吃飯，心裡就感到一陣寒，如果主動要幫忙訂個異國餐廳，老人家就會搬出「外國菜吃不慣」、「家人團聚就是要吃圓桌」等理由，讓她無奈的說「都2021年了，到底為何老人所謂的吃好料永遠都是傳統記憶的辦桌菜？」

貼文引來網友們不同看法，「吃就算了，很受不了那種很愛打包回家的人，有必要嗎？」、「佛跳牆跟羹湯類的都不大喜歡，到底好吃在哪？」、「生長背景就不一樣啊，以後就是換現在小孩嫌爆現在青壯年這輩」、「現在的年輕人的確很討厭吃合菜沒錯」、「我個人是懶得打包啦，但在不妨礙現場人吃的份量前提下，別人要打包剛好不浪費很好啊」、「你喜歡異國料理，他們喜歡桌菜，這樣不行？」、「跟長輩就吃他們喜歡的就好，喜歡異國料理自己找朋友去」。

還有人分析長輩喜歡辦桌的原因，「我覺得是因為長輩小時候很難得吃上一桌好料，所以會把辦桌當成高級料理，宴客感覺比較有面子，也確實裡面類似佛跳牆這種東西平常吃不到，但現在外食太方便所以年輕人不會喜歡也無感」、「還好吧，他們那個時期就是盛行這些，喜歡也是很正常的」、「吃桌菜是著重聊天，且不用擔心菜份量不足或被催促用餐時間」。

PTT 辦桌

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