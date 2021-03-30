摔傷抹曼秀雷敦「痛到快往生」 用法曝光網驚：我都這樣用

每個家庭多少都有準備一些藥品，以防受傷時可以即時做處理，而最常見的就是曼秀雷敦軟膏。許多人都有同樣看法，認為無論是什麼傷口，只要抹上曼秀雷敦就可以減緩疼痛，快速癒合，但有位女大生昨（29）日不小心摔倒造成瘀傷，回家後抹了曼秀雷敦，沒想到痛到哀哀叫，事後才知道不能塗抹在傷口上。貼文釣出有許多相同經驗的網友留言，醫師也建議不要自行抹藥膏，以免影響癒合。

這名女大生在《Dcard》發文寫道昨日下公車時不小心摔下車，造成大腿膝蓋瘀青，她到學校後去保健室消毒塗藥並且貼OK繃，等下課回家後就拿曼秀雷敦塗抹受傷部位，沒想到這一抹讓她直呼痛到快往生，她趕緊查詢藥品包裝上的說明，但沒有提到小傷口可以塗，於是便上網google。

上網查詢後才得知內含薄荷、樟腦，容易刺激並產生過敏反應，所以不具消炎效果，一般流血或嚴重發炎感染的傷口，最好不要使用曼秀雷敦，而且這類型的油類藥品可能影響傷口癒合，不建議使用在有創面的傷口上。

原PO說從小到大不論什麼傷口，大人總是拿曼秀雷敦給她抹，如今才知道這不是萬用的，讓她很難接受這個事實。她也上網發文問鄉民們「想請問一下大家，曼秀雷敦不能塗傷口是一件everybody（每個人）都知道的基本常識嗎？」

貼文一出也釣出許多人有相同經驗，「老一代不都把曼秀雷敦當萬靈丹，我小時候也是不管怎樣就擦它，之後才發現根本被騙」、「我也是現在才知道，從小我們家小傷口就是抹小護士」、「我都這樣擦欸，也沒有什麼感覺啊」、「小時候被蚊子叮，結果抓到破皮，塗小護士痛到差點往生之後，就知道小護士不能亂塗了」；還有人建議處理方式，「曼秀雷敦只適合蚊蟲叮咬，擦傷破皮建議用眼藥膏（青黴素）」、「應該是要塗綠油精才對吧？」、「我都用木瓜霜」、「人在江湖走，凡士林也要有啊」。

據《KingNet國家網路醫藥》報導，有醫師表示傷口有發生紅、腫、熱的情況，應送醫處理，自行敷藥是不能用曼秀雷敦，一般的軟膏亦不適宜，因為不利傷口的日後的癒合。還有醫師說「受傷後，不論是刀傷、燙傷、擦傷、凍傷、挫傷等，需要處理的不只是傷口本身而已，還要考慮到傷口附近組織的傷害、組織功能的保全與回復、及併發症的預防等等；除非傷口真的很小，一般最好到醫院掛急診，讓專業的醫護人員診治，會比較安全，不建議自行處理」。