快訊

傳美國將發布對台交往指南 大陸外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摔傷抹曼秀雷敦「痛到快往生」 用法曝光網驚：我都這樣用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大生摔傷後自行拿曼秀雷敦塗抹傷口，沒想到痛到哀哀叫。 圖／翻攝自《Dcard》
一名女大生摔傷後自行拿曼秀雷敦塗抹傷口，沒想到痛到哀哀叫。 圖／翻攝自《Dcard》

每個家庭多少都有準備一些藥品，以防受傷時可以即時做處理，而最常見的就是曼秀雷敦軟膏。許多人都有同樣看法，認為無論是什麼傷口，只要抹上曼秀雷敦就可以減緩疼痛，快速癒合，但有位女大生昨（29）日不小心摔倒造成瘀傷，回家後抹了曼秀雷敦，沒想到痛到哀哀叫，事後才知道不能塗抹在傷口上。貼文釣出有許多相同經驗的網友留言，醫師也建議不要自行抹藥膏，以免影響癒合。

這名女大生在《Dcard》發文寫道昨日下公車時不小心摔下車，造成大腿膝蓋瘀青，她到學校後去保健室消毒塗藥並且貼OK繃，等下課回家後就拿曼秀雷敦塗抹受傷部位，沒想到這一抹讓她直呼痛到快往生，她趕緊查詢藥品包裝上的說明，但沒有提到小傷口可以塗，於是便上網google。

上網查詢後才得知內含薄荷、樟腦，容易刺激並產生過敏反應，所以不具消炎效果，一般流血或嚴重發炎感染的傷口，最好不要使用曼秀雷敦，而且這類型的油類藥品可能影響傷口癒合，不建議使用在有創面的傷口上。

原PO說從小到大不論什麼傷口，大人總是拿曼秀雷敦給她抹，如今才知道這不是萬用的，讓她很難接受這個事實。她也上網發文問鄉民們「想請問一下大家，曼秀雷敦不能塗傷口是一件everybody（每個人）都知道的基本常識嗎？」

貼文一出也釣出許多人有相同經驗，「老一代不都把曼秀雷敦當萬靈丹，我小時候也是不管怎樣就擦它，之後才發現根本被騙」、「我也是現在才知道，從小我們家小傷口就是抹小護士」、「我都這樣擦欸，也沒有什麼感覺啊」、「小時候被蚊子叮，結果抓到破皮，塗小護士痛到差點往生之後，就知道小護士不能亂塗了」；還有人建議處理方式，「曼秀雷敦只適合蚊蟲叮咬，擦傷破皮建議用眼藥膏（青黴素）」、「應該是要塗綠油精才對吧？」、「我都用木瓜霜」、「人在江湖走，凡士林也要有啊」。

據《KingNet國家網路醫藥》報導，有醫師表示傷口有發生紅、腫、熱的情況，應送醫處理，自行敷藥是不能用曼秀雷敦，一般的軟膏亦不適宜，因為不利傷口的日後的癒合。還有醫師說「受傷後，不論是刀傷、燙傷、擦傷、凍傷、挫傷等，需要處理的不只是傷口本身而已，還要考慮到傷口附近組織的傷害、組織功能的保全與回復、及併發症的預防等等；除非傷口真的很小，一般最好到醫院掛急診，讓專業的醫護人員診治，會比較安全，不建議自行處理」。

Dcard

延伸閱讀

刀傷時，能不能使用「面速利達母」？

原來小護士130歲了！曼秀雷敦5個你不知道的小秘密

畢旅、海島度假季來了！女孩行李箱請必備這5款旅行保養好物

小叮噹、面速力達母… 這些東西不管怎麼改還是喜歡叫舊名～

相關新聞

摔傷抹曼秀雷敦「痛到快往生」 用法曝光網驚：我都這樣用

每個家庭多少都有準備一些藥品，以防受傷時可以即時做處理，而最常見的就是曼秀雷敦軟膏。許多人都有同樣看法，認為無論是什麼傷口，只要抹上曼秀雷敦就可以減緩疼痛，快速癒合，但有位女大生昨（29）日不小心摔倒造成瘀傷，回家後抹了曼秀雷敦，沒想到痛到哀哀叫，事後才知道不能塗抹在傷口上。貼文釣出有許多相同經驗的網友留言，醫師也建議不要自行抹藥膏，以免影響癒合。

館長也是「長賜號」受災戶！「4千萬健身器材」被卡在航道上

蘇伊士運河內長賜號（Ever Given）卡船長達7日終於通了，目前有400多艘船隻等待通行，預期「塞船」至少要花上3天至3天半的時間才能疏通。「館長」陳之漢透露，自己也是受災戶之一，之前花費4千多萬買的器材也卡在航道上。

迴轉壽司店聚餐！她不吃壽司急求助 網推「四大必點」

台灣飲食文化多元，隨處可見義、美、日、韓等異國料理餐廳，各派都擁有一票死忠擁護者。而近年吹起迴轉壽司風潮，主打平價享受高檔美食，備受國人喜愛。然而生食未必人人都可接受，近日一名網友便發文詢問「不吃壽司的人去迴轉壽司店能吃什麼」，貼文引出各方饕客獻上珍藏菜單。

百萬爆乳網紅「泥泥學姊」真面目曝光 網嚇到結巴：這落差到底？

插畫家「泥泥學姊」擁有F罩杯傲人上圍，吸引超過153萬名粉絲追蹤，近日她以來賓身份參與YouTuber黑羽「這餐我請」節目，網友卻因其未修圖的真面目嚇到結巴，直呼「這落差…到底？整個破滅！」

參加南部喜宴25道菜多到爆 「手掌大」黑鮑魚、生蠔全上桌

南部人就是霸氣！近日一名女網友參加超浮誇喜宴，總共上了25道高級菜色，從中午11點吃到下午3點才結束，而每道料理的排場都讓賓客眼睛為之一亮。

接到萬元壽司訂單！外送員冒壞壞念頭 同行敲碗：在哪集合

外送平台上路，只要輕輕按下訂單，就有人幫忙把食物送到家。而近日有名外送員接到一筆訂單，裡面有15盒的高檔壽司，要價破萬元，他也忍不住浮現「邪惡念頭」，引起網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。