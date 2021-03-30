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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

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館長也是「長賜號」受災戶！「4千萬健身器材」被卡在航道上

聯合新聞網 / 綜合報導
長賜號順利脫困，蘇伊士運河恢復航運。（美聯社）
長賜號順利脫困，蘇伊士運河恢復航運。（美聯社）

蘇伊士運河內長賜號（Ever Given）卡船長達7日終於通了，目前有400多艘船隻等待通行，預期「塞船」至少要花上3天至3天半的時間才能疏通。「館長陳之漢透露，自己也是受災戶之一，之前花費4千多萬買的器材也卡在航道上。

館長在29日的直播說明，有人問到為什麼還沒拍高雄館的宣傳影片，因為器材也被長賜號卡住蘇伊士運河影響，本來已經拖到四月底，現在恐怕還要往後延期到五月底才會到，他也無奈表示「東西都沒來，怎麼拍？」，因此想到高雄健身的民眾可能要再等等。

館長和民眾解釋購買的健身器材也受到長賜號擱淺影響。 圖／youtube
館長和民眾解釋購買的健身器材也受到長賜號擱淺影響。 圖／youtube

據尼羅河電視台報導，目前等待通過運河的船隻中，包括數十艘貨櫃船、散貨船、油輪和液化天然氣（LNG）或液化石油氣（LPG）船，目前有400多艘船排隊等待通過，預期耗費三天或三天半疏通，長賜號受困蘇伊士運河對全球航運業造成的連鎖影響，可能需要數周甚至數月才能化解。

蘇伊士運河 長榮海運 館長 陳之漢

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