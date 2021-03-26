他搭台北公車見女孩免握扶手站穩穩 全網一致認同曝關鍵

台北大眾運輸四通八達，捷運、公車是通勤族主要搭乘的交通工具，班次也會依照大眾需求、尖峰時間做調整。有網友分享，北上工作後每每搭公車時，都需要緊緊的握好扶手以免摔倒，但令他不解的是「為何天龍國女孩搭公車可以免握扶手站穩穩？」

一名網友於《PTT》上發文分享，他北上工作後經常搭乘便捷的公車通勤，但往往會隨著慣性於車內晃來晃去，即便已抓緊扶手，身體仍會隨著車子行進間的動態而難以維持平衡。在他觀察之下，許多天龍國的女孩們，卻能夠一邊滑著手機，同時屹立不搖的站穩於車廂內，令他不禁疑惑「有沒有天龍國女孩們在公車上，為甚麼可以這麼穩的八卦？」

網友們紛紛留言表示，箇中訣竅便是「從小練到大」，「從小練到大啊，基本技能」、「從小訓練阿，台北公車司機那麼多拓海」、「從小訓練+1，而且同一路線有兩家營運，還可以看趕不趕時間，挑平穩車還是拓海車…後者是趕時間的好選擇」，也有不少網友贊同原PO觀點，「真的，南部人在天龍國公車內只能甩來甩去」、「以前還在念大學搭捷運，朋友就問本天龍怎麼做到的」。