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客線上點餐遭誤嗆「妳好煩」老闆崩潰曝真相令全網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
客人利用線上訂餐卻遭老闆誤嗆「妳好煩」，真相曝光網笑翻，示意圖。圖／Ingimage
客人利用線上訂餐卻遭老闆誤嗆「妳好煩」，真相曝光網笑翻，示意圖。圖／Ingimage

許多店家為求方便快速，會開放消費者線上訂餐，但偶爾因一時不察，上下文空錯格，便會尷尬出糗。有網友分享，他不小心在回覆客人時，傳了「妳好煩」，令他懊惱不已，文章發布後，網友笑翻。

一名網友於臉書社團《爆廢1公社》上發文哭訴，他貼出一張對話截圖並解釋，只見客人利用通訊軟體向他點餐，「我要一份鴨血堡加冬粉，小辣，一份鴨血堡加王子麵，麵要分開，微辣」，而原PO則回應「你好煩，請15分後來，我去買東西，謝謝」。

老闆一時不察將「斷錯句」的訊息發給客人。圖擷自爆廢1公社
老闆一時不察將「斷錯句」的訊息發給客人。圖擷自爆廢1公社

當原PO驚覺事態緊急時，客人也「已讀」了訊息，不禁連忙向其解釋，「是你好，煩請，抱歉，我沒有嗆你的意思」，對此原PO不禁崩潰直呼「完了，客人一定以為我爆X兇，訊息還沒辦法回收，還要努力解釋」。

網友紛紛詼諧表示，「抱歉…原諒我一直笑…我的笑點被戳中」、「我沒有嗆你的意思，那個表情符號好逗」、「後面還解釋就很好笑」、「超派」、「樓主快跪下了」、「誤會大了，可能被一星了」、「老闆好驚慌！」、「快笑死…客人可能在找鐵棒了」。

有網友不禁讚嘆中文字的「博大精深」，中文果然奧妙，斷字的地方很重要」、「所以，善用標點符號真的可以避免不必要的誤會啊！」、「標點符號的重要就在此時」、「逗點符號的重要性」。

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