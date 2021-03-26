台中人吐槽高雄「棋盤式道路」太麻煩 中永和苦主：八卦陣最好

各縣市道路規劃依照地形變化而有所不同，如台中多數是以放射狀加同心圓規劃，高雄則是棋盤式設計，但日前有一名台中網友就認為棋盤式雖然標榜不容易迷路，「但如果目的地在對角線就會有個問題」，直走到底再轉彎的走法都會是最長距離，反觀同心圓設計就方便許多。

這名網友在PTT八卦板表示「棋盤式道路設計標榜不易迷路」，但依照他過往住在台中的經歷，大部分都是放射狀加同心圓的道路設計，只有少數地區是棋盤式，但他好奇如果目的地在對角線的話，「放射狀加同心圓的道路只要『切西瓜加找半圓形環道轉彎』就好了」，棋盤式卻要直走到底再轉彎，反而會是最長的距離，「如果切西瓜走法，那更悶，你有轉不完的彎」。

文章引起大批網友討論，有網友覺得反而台中的道路對路癡很不友善，「台中扇形對我來說很難記路」、「台中同心圓結果都塞在一條路有比較好嗎」、「台中路面根本低能，要換路名結果不統一一個交叉路口換大墩、東興、精誠、美村，結果英才在台灣大道沒換，往南過五權才換林森，在幾公里換國光，河南路跟文心路的段也南北不同。」

還提到棋盤式設計有3大優點，除了不易迷路，遇到綠燈也能一路順暢，且建築物設計方便且方正，「棋盤式道路只要轉彎一次，也不會出現多叉路口」、「棋盤+對角線很方便，大眾運輸很容易接駁」、「紅綠燈順的話一條路可以直直開到底，超爽的」、「棋盤式超好啊，沒紅綠燈可以一直Z字到目的地」、「棋盤式讓畸零地少很多，建築物設計也能方正許多」。

不過更多網友，講到其他設計與縣市都很混亂，有人點名到桃園道路更混亂，「去過桃園，就會知道道路設計多重要」、「桃園那路是真的屌，走進巷子，不給你地圖可能真的出不來」。還有人說圓環設計，「圓環其實不太適合台灣，車太密集，還要硬要分機車道」、「台灣的圓環應該可以得獎吧，根本世界奇觀」。

飽受迷宮之苦的中永和人更氣憤，紛紛跳出來抱怨「永和是來亂的」、「中永和表示：八卦陣最好」、「永和根本迷宮」、「跟永和比比看就知道了」，「你來試試永和仁愛公園，永貞路出發，順著走會繞回仁愛公園，看看多好玩」、「永和是破碎式道路，再送你一堆死巷子」、「永和就是給你道路挑戰的地方喔」。

不過有網友很中肯的回應，都市計畫的目標不是讓個人能夠最短距離切西瓜，而是讓城市的整體運輸效率提高，就跟台北捷運是L形路線交錯而不是I字形一樣。