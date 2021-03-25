她30年從沒看過便當這菜色 內行人秒懂：好吃又不便宜

自助餐是許多人填飽肚子的最佳選擇，雖然每個地方每家店的價格不一，但可以自由挑選菜色又能省去煮飯的麻煩，也讓上班族或婆婆媽媽甘願掏腰包解決一餐。一名女網友日前在臉書上PO出便當的菜色，其中一樣菜她從來沒看過，於是尋求鄉民們的意見，許多人一看到照片都大讚煮湯最好吃。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，便當盒中好幾顆黃色、半圓形有點扁狀的豆類，她說自己活了30幾年第一次吃這個，雖然有吃完，但對於口感和味道並不是很喜歡，這也讓她好奇想問「看起來很怪，吃起來也很怪，請問這是什麼菜啊？」

許多人一看立刻知道是「皇帝豆」，「皇帝豆超好吃」、「皇帝豆，接下來清明節包春捲妳也會看到它的出現」、「皇帝豆的營養價值很高」、「這個超好吃也很營養，用炒的跟肉絲或絞肉都很下飯」、「皇帝豆超好吃的，怕老皮可以剝掉，會有點類似馬鈴薯那樣鬆鬆」、「跟肉一起滷非常美味」、「我媽以前都會剝皮再煮，跟有皮的口感吃起來不一樣」、「這個超好吃，而且不便宜」。

還有網友大讚煮排骨湯超搭，「這個燉排骨最後加下去煮，湯頭很好喝，豆子也很好吃噢」、「我覺得煮排骨湯比較好吃，南部比較多人吃，我也是後來才知道有這個」、「皇帝豆排骨湯超棒啊」、「這個煮排骨湯再加鵪鶉蛋還有菜頭，超讚」、「皇帝豆煮湯很好吃，但不能吃多容易脹氣」。

皇帝豆學名為「萊豆」，又名白扁豆、細綿豆、觀音豆等，跟四季豆、菜豆這類吃嫩豆莢的豆類蔬菜不同，皇帝豆只吃種子。營養師表示，皇帝豆的纖維含量相當高，每100公克多達5.1公克，但得連外膜一塊兒吃下肚，去除外膜後的皇帝豆，纖維質含量也跟著下降。不過，外膜較難嚼碎，咀嚼功能較弱的老人家及幼兒食用時要特別留意。