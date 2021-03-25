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搭計程車被司機問「外地來的齁？」 下一句讓她超傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人趕時間或者到外地時，都會選擇搭計程車，快速又方便。 示意圖／聯合報系資料照片
許多人趕時間或者到外地時，都會選擇搭計程車，快速又方便。 示意圖／聯合報系資料照片

當趕時間或者到外地人生地不熟時，許多人都會選擇搭乘計程車比較快速，一名女網友第一次到桃園，在搭計程車時司機問她是不是外地人，就在她要回答時司機下一句話讓女網友聽了超傻眼，貼文也讓其他人笑翻。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，寫道日前第一次到桃園，因為不熟路於是便攔了一台計程車，上車後她把要去的目的地地址給了司機，沒想到對方看了她一眼開口就問「外縣市來的齁？」

原PO沒有多想，笑笑地回答說「對啊，第一次來」，但就在她準備說第二句話時，司機也開口說「到了，90塊」，讓原PO愣住了。原來從她上車的位置到要去的地點，距離非常近，而桃園市的計程車起跳價是從90元開始起跳，因此原PO連跳表都還沒跳就到地點了。

貼文讓許多人看了笑翻，「計程車司機應該傻眼，有錢人真任性」、「好有畫面…那語塞跟傻眼的表情」、「一句話的距離…不便宜」、「這個司機好，沒有拒載你欸」；還有網友享相同經驗，「安啦，你不是第一個！我上次去苗栗，出去後上車，4分鐘後下車」、「勾起我在日本的經驗，一模一樣，差在我聽不懂日文」、「我有遇過類似的，不過那位大哥沒收錢。他表示正好順路」、「我也這樣過，還被司機唸『那麼近幹嘛坐車』」

更有多數人建議原PO最好先用手機查一下位置，「善用google地圖」、「哈哈…請先善用谷歌地圖」、「先google一下地圖，再攔計程車會是個聰明的選擇」、「下次先用導航導一下」、「我都會確定真的距離後才會叫車」、「手上的高科技很好用的」。

計程車

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